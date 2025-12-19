“Blindan” a Santa con 400 policías

Se reforzó las acciones de prevención del delito durante el periodo vacacional de Navidad y fin de año

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con la participación de casi 400 elementos de distintas corporaciones, el municipio de Ciudad Victoria reforzó las acciones de prevención del delito durante el periodo vacacional de Navidad y fin de año, informó el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva.

Detalló que, mediante la coordinación entre Guardia Estatal, Guardia Nacional, Sedena, Tránsito Municipal y Protección Civil, se ha logrado mantener baja la incidencia de delitos patrimoniales, que son los que más afectan la economía de las familias.

Indicó que en la más reciente reunión de la Mesa de Seguridad Municipal se informó sobre el reforzamiento de operativos en centros comerciales, avenidas principales, tiendas de autoservicio y zonas de alta actividad económica, especialmente en la ruta CANACO.

Uno de los sectores más vulnerables durante este periodo son las instituciones educativas, por lo que se acordó incrementar la vigilancia en planteles con antecedentes de robos en vacaciones anteriores.

Señaló que existe coordinación con padres de familia y docentes para vigilar las escuelas y denunciar oportunamente cualquier incidente, a fin de que las autoridades puedan actuar de inmediato.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON