Choca patrulla de la Guardia Estatal en zona centro de Altamira

El accidente dejó como saldo una oficial herida, cuantiosos daños materiales y la detención del conductor de la patrulla.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una patrulla de la Guardia Estatal chocó contra un vehículo estacionado y diversos objetos fijos durante la madrugada de este viernes en la zona centro de Altamira.

El percance ocurrió a las 02:20 horas en el Boulevard Allende, a la altura de la calle Ocampo.

La unidad involucrada fue una camioneta Chevrolet S10-Max modelo 2025 que fue donada recientemente por el ayuntamiento de Altamira.

El conductor, Carlos Alan N., de 26 años de edad, quedó bajo arresto y las autoridades lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

En el vehículo viajaba también la oficial Robles N., de 40 años de edad, quien resultó con lesiones tras el impacto, por lo que personal de emergencia realizó su traslado al hospital del ISSSTE de Tampico para recibir atención médica.

El choque afectó a un automóvil Volkswagen Vento color rojo que se encontraba estacionado.

Asimismo, la patrulla derribó dos postes de madera de la empresa Telmex y dañó el toldo del negocio Pinturas Berel.

Ante estos hechos, se dio aviso formal a la Fiscalía para el inicio de las investigaciones legales.

Peritos de la Dirección de Tránsito a cargo de Pablo Fernández realizaron el acordonamiento en lo que llegaron los elementos de la policía investigadora.

Por Oscar Figueroa

La Razón