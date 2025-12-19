Denuncian falta de pago a institutos tecnológicos

La inconformidad surge tras el informe de la Dirección General del TecNM, la cual notificó que no existe una fecha cierta para el depósito de la quincena 24.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Integrantes de la Región 3 de la Sección 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, denunciaron la falta de pagos para el personal del Tecnológico Nacional de México.

A través de un comunicado, el magisterio solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Dentro del grupo de representantes se encuentra Mónica Yolanda Espinosa López, quien funge como secretaria general de la delegación D-V-105 del Instituto Tecnológico de Altamira.

Respalda la exigencia de respeto a los derechos laborales de los trabajadores que enfrentan una grave incertidumbre económica al cierre del presente ejercicio fiscal.

El adeudo también incluye prestaciones esenciales como el aguinaldo, vales de despensa, prima vacacional y diversos bonos por puntualidad, asistencia y superación académica.

Los secretarios generales señalaron de forma directa a Ramón Jiménez López, director general del TecNM, como el responsable de la falta de planeación y supervisión administrativa.

El texto indica que persiste un rezago injustificado en pagos por conceptos de jubilación, defunción y estímulos de antigüedad, con demoras que en algunos casos superan el año de espera

El sindicato calificó estos hechos como una irresponsabilidad administrativa y una violación a las condiciones que rigen el entorno laboral. Ante este panorama, el gremio espera una respuesta pronta del Estado para que se provean los recursos presupuestales y se garantice el cumplimiento de todas las obligaciones pendientes con la base trabajadora.

Por Oscar Figueroa

La Razón