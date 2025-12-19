Denuncian que «Club de Pollos» arrojó residuos en brecha de Altamira

El director de Ecología, Rubén Herver Zárate, denunció la irresponsabilidad de del establecimiento que dejó de operar hace unos meses en Altamira, pero que tiene sucursales en Tampico y Madero.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un lote de desechos de pollo fueron tirados de manera ilegal en una brecha del sector La Pedrera de Altamira hace unos días.

La empresa denominada Club de Pollos es señalada como la responsable de dejar los residuos y persona que pasaba por el lugar logró tomar fotografías que después fueron publicadas en las redes sociales.

El director de Ecología, Rubén Herver Zárate, denunció la irresponsabilidad de del establecimiento que dejó de operar hace unos meses en Altamira, pero que tiene sucursales en Tampico y Madero.

Informó que ya busca a los propietarios para que rindan una explicación, debido a que el abandono de restos orgánicos afecta directamente el entorno ambiental de la localidad.

“Todavía existe la irresponsabilidad de algunas personas y lo peor es que algunas personas ocupan las áreas con poca vigilancia y nos están tirando residuos que requieren un manejo especial como llantas, escombro, pero lo más preocupante es que en algunos casos, es que una empresa dedicada a la elaboración de alimentos, en una brecha de la Pedrera nos tiró un lote de desperdicios que nos comenzó a generar problemas».

Ante la nula respuesta de los representantes del negocio, el funcionario anunció que solicitará el apoyo de los municipios de Tampico y Madero para localizar a los responsables.

Hasta el momento, el personal de la empresa no se ha presentado ante la autoridad local para asumir las consecuencias de sus actos.

“Fueron residuos de pollo, Club de Pollos se llama la empresa y no hemos logrado que se comuniquen con nosotros, que se presenten, cuando menos pidan una disculpa o brinden una explicación del por qué hacen esa actividad».

Rubén Herver agregó que será reforzada la vigilancia en las brechas y sectores apartados para evitar que empresas utilicen estos sitios como basureros clandestinos, mientras que el caso se mantendrá bajo investigación hasta que los encargados de Club de Pollos comparezcan ante la dependencia correspondiente.

Por. Oscar Figueroa

La Razón