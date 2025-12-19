Entregan filete de pescado a mil familias tampiqueñas en programa estatal de apoyo alimentario

La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, agradeció el respaldo ciudadano en el marco de su cumpleaños y destacó que esta es la segunda entrega realizada en coordinación con el Gobierno del Estado

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Mil familias de escasos recursos recibieron este viernes filete de pescado lisa como parte del programa S223 Nutrimar Común, destinado a integrar proteína de pescado en poblaciones vulnerables de Tamaulipas.

La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, agradeció el respaldo ciudadano en el marco de su cumpleaños y destacó que esta es la segunda entrega realizada en coordinación con el Gobierno del Estado. Señaló que el programa ya ha alcanzado a mil 500 familias del municipio.

«Podamos tener acceso a este programa de Nutrimar Común que el gobierno del estado está realizando para ofrecer proteínas a través de este obsequio de dos kilos de pescado por familia para que puedan consumir para mantener una salud integral… contentos por recibir el apoyo por parte del gobernador»

El subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, en representación del secretario de Desarrollo Rural, reconoció la visión social del Ejecutivo estatal.

«El gobernador del estado, el Doctor Américo Villarreal Anaya ha dispuesto una iniciativa humanista… mejorar la cadena alimenticia porque el pescado es una de las especies más valiosas que tiene el mundo para cumplir a la población la curva de los objetivos que marca la ONU… Este programa favorece a los pescadores de Tamaulipas»

Por su parte, el secretario de Bienestar Social, Omar Fabri Flores, dijo que el municipio trabaja en alianza con los gobiernos federal y estatal para atender a la población vulnerable.

El evento incluyó la participación de un mariachi que interpretó Las Mañanitas a la presidenta municipal.

El agradecimiento a las autoridades y a Nutrimar estuvo a cargo de María de Lourdes Casanova.

A la entrega asistieron autoridades estatales, municipales e integrantes del Cabildo porteño.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón