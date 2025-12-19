Estas son las 3 cosas que más buscan los mexicanos para comprar en Mercado Libre

Un informe reciente de Mercado Libre revela cuáles son los productos que concentran mayor interés en las compras online en México y confirma el creciente protagonismo de los artículos con identidad y origen nacional.

MÉXICO.- La identidad mexicana está ganando cada vez más peso dentro del comercio electrónico. Según el reporte “Orgullo Local 2025: Lo Mejor de México”, presentado por Mercado Libre, las búsquedas de productos nacionales crecen de manera sostenida y se consolidan como una fuerza clave del mercado digital. Los consumidores no solo compran, sino que investigan, comparan y priorizan artículos con raíces locales, impulsando a miles de emprendedores en todo el país.

Lo que más buscan los mexicanos para compras online. Fuente: Archivo

Este fenómeno se ve reforzado por la infraestructura logística de la plataforma, que permite entregas rápidas incluso desde regiones alejadas. Así, un producto artesanal del sur o un textil del Bajío puede llegar a cualquier punto de México en pocas horas. Además, la integración de Mercado Libre al sello Hecho en México refuerza su compromiso con la proyección de marcas nacionales tanto a nivel local como internacional.

Lo que más buscan los mexicanos para compras online. Fuente: Archivo

LAS 3 COSAS QUE MÁS BUSCAN LOS MEXICANOS PARA COMPRAR ONLINE

Café mexicano

Es el producto más buscado del país, con más de 92 millones de búsquedas, especialmente desde el sur de México. El interés se centra en cafés artesanales y de origen, valorados por su calidad, procesos tradicionales y perfiles de sabor únicos. Marcas locales han logrado posicionarse como referentes gracias a esta preferencia.

Calzado, especialmente botas

El Bajío se mantiene como una región clave en este rubro. Las botas superan los 76 millones de búsquedas, impulsadas por la reputación del calzado mexicano en durabilidad y diseño. Tanto el calzado infantil como el femenino y deportivo fortalecen esta categoría, que combina tradición manufacturera con alta demanda digital.

Bebidas artesanales

Dentro de este grupo, la cerveza artesanal destaca con más de 6 millones de búsquedas, principalmente en el norte del país. A esto se suman productos como el mezcal y el tequila, que refuerzan el atractivo de las bebidas regionales. Los consumidores buscan sabores auténticos y marcas con identidad local, consolidando este segmento como uno de los más dinámicos del comercio electrónico mexicano.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO