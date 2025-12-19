Grupo Salinas será notificado en enero de el pago de 51,000 mdp; ofrecen descuento de 39%

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se trata de un tema político, sino jurídico y administrativo.

MÉXICO.- En enero próximo, se notificará a Grupo Salinas para que cumpla con los adeudos fiscales que ascienden a 51 mil millones de pesos.

En la Mañanera de este 19 de diciembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se trata de un tema político, sino jurídico y administrativo.

“Es importante que se conozca lo que dice la ley, resolvió la Corte, como bien dice el SAT, se notifica en enero. Tienen derecho a solicitar descuento, de acuerdo y de conformidad con el Código Fiscal. “Esperamos a que se pague. Si no pagan, viene otro proceso.

Este tema es un tema legal, jurídico, administrativo, la siguiente información le voy a pedir a Hacienda y al SAT que sigan informando, ya lo político es otra cosa, es importante que todos sepan lo que viene para adelante”, explicó en Palacio Nacional.

Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), detalló la ruta que se ha seguido en cuanto a los adeudos fiscales. Entre 2013 y 2018, el SAT determinó, a través de resoluciones administrativas, adeudos del ISR, correspondientes a los ejercicios de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Entre 2019 y 2023, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó las resoluciones del SAT. Del 2004 al 2025, los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación confirmaron las sentencias del TFJA. La Corte desechó sus últimos recursos en 2025 y en enero de 2026 tendrá Grupo Salinas la notificación del pago. También informó de un descuento de hasta un 39 por ciento, según el Código Fiscal.

