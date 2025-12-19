Harán un complejo de oficinas en casa Medina

Confirma el gobernador Américo Villarreal quien realizó un recorrido por la obra en etapa de demolición que el nuevo edificio será de corte moderno y con estacionamiento

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La llamada “Casa de los Medina” en la esquina del 15 Juárez, se transformará en un complejo de oficinas gubernamentales, confirmó el Gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante un recorrido por el edificio que está en etapa de demolición, el mandatario explicó que el nuevo edificio de corte moderno, también contempla área de estacionamiento.

“A lo mejor algo relacionado a la condición digital hacia la que estamos avanzando, para que cada vez exista una mejor oportunidad de gestión de gobierno y alineados a la agencia digital a nivel federal”.

Explicó que si bien esta esquina se encontraba en litigio legal, tras un acuerdo con los herederos, se logró concretar la compra del inmueble valuado en valor comercial para concretar el proyecto.

“Finalmente, el interés el Gobierno de poder activar esta esquina en el primer cuadro en ciudad Victoria y a nivel del Estado, hizo posible llegar a un de acuerdo con ellos”, explicando que tras una evaluación del lugar, se determinó que era mejor demolerlo para iniciar de cero el proyecto.

El mandatario estatal recordó que en esa misma condición se encuentra el proyecto para “revivir” el cine Avenida, “uno cuando venía de vacaciones, venía y tenía gratos recuerdos y memorias en el cine Alameda y vamos a hacer una área muy bonita de desde el punto de vista cultural”.

En este lugar, el Gobierno del Estado concretó un acuerdo con la familia Sulaiman para adquirir y rescatar el inmueble que elbergó el cine Alamera y que dejó de operar desde hace 34 años y que será convertido en un espacio cultural, albergando un teatro de artes visuales.

Villarreal Anaya apuntó que también existe un proyecto para el rescate del centro histórico de la capital del estado, “está considerado el cauce del Río San Marcos, los pasos peatonales que se han consensado con los vecinos a ambos lados del río”.

Explicó que dichos pasos peatonales tendrán funcionalidad, pero también serán intervenidos para que se integren a la belleza arquitectónica que se dará a esta zona de la ciudad.

Por último el Gobernador anunció que para el próximo año, Victoria tendrá una bandera monumental en el cerro de “El Aura”, y que se ha convertido en un destino popular para el senderismo.

Para ello, dijo que ya existe concenso con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de la 48 Zona militar, punto desde donde se asciende a este cerro que forma parte de la Sierra Madre Oriental para llegar a la bandera.

“El poder interiorizarnos a la 48 zona militar, antes del 77, batallón de Infantería ir a hacer ejercicio y ver a nuestra ciudad desde la Sierra, pues vamos a elaborar una bandera monumental”.

Villarreal Anaya dijo que el proyecto se encuentra muy avanzado y se espera poder concluirlo el próximo 24 de febrero del 2026, fecha en que se celebra a uno de los símbolos patrios más importantes para los mexicanos, la bandera.

Por Perla Reséndez

EXPRESO-LA RAZON