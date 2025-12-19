Hombre lanza insultos racistas y al querer incendiar una casa se prende fuego él mismo

Tony McDaniel fue arrestado tras prenderse fuego accidentalmente al intentar incendiar una casa en Waco (Texas), según la policía.

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Un hombre de Waco, en el centro de Texas, fue arrestado y enfrenta cargos por agresión agravada luego de prenderse fuego accidentalmente mientras, según la policía, amenazaba con incendiar la casa de una mujer a la que había dirigido insultos raciales, de acuerdo con una declaración jurada para una orden de arresto.

El sospechoso fue identificado como Tony McDaniel, de 47 años, quien está acusado de tres cargos de agresión agravada con un arma letal, según documentos judiciales y registros en línea de la cárcel del condado de McLennan. El incidente ocurrió el jueves (18 de diciembre) en la cuadra 1700 de Arra, una zona residencial de la ciudad

La policía recibió una llamada de emergencia en la que se alertaba de que un hombre estaba envuelto en llamas en medio de la intersección de Hillsboro y Arra, informaron las autoridades. Personas que se encontraban en el lugar dijeron a los servicios de emergencia que McDaniel se había incendiado de forma accidental y fue visto corriendo hacia una casa rodante estacionada frente a un taller de neumáticos en la cuadra 600 de Hillsboro.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a tres personas que afirmaron haber sido víctimas de amenazas previas por parte de McDaniel. Según sus testimonios, el hombre había estado gritando insultos racistas y advirtiendo que quemaría su vivienda. Una de las víctimas declaró a la policía que McDaniel se retiró del sitio y regresó poco después con un bidón de gasolina.

“McDaniel vertía gasolina por el costado de la casa y en la calle antes de sacar un encendedor y encenderla”, escribió la policía en la declaración jurada de la orden de arresto. “Esto fue lo que provocó que se incendiara junto con la calle y el área de césped cerca de la casa”.

Las autoridades indicaron que el fuego se extendió brevemente a la vía pública y a un área de césped cercana, pero que las víctimas lograron reaccionar con rapidez. Según el informe, utilizaron baldes de agua para sofocar las llamas tanto en su propiedad como en la carretera, evitando que el incendio causara daños mayores a viviendas o vehículos cercanos.

Tras recibir reportes de que el hombre se había refugiado en su remolque, los agentes se dirigieron al lugar donde estaba estacionada la casa rodante, frente al taller de neumáticos. De acuerdo con la declaración jurada, los policías forzaron las puertas del remolque y encontraron a McDaniel escondido debajo de su cama, aparentemente intentando evadir a las autoridades.

McDaniel fue trasladado a un hospital local para recibir atención médica por quemaduras en las manos, dijeron las autoridades. No se informó que presentara lesiones que pusieran en peligro su vida. Una vez que el personal médico le dio el alta, fue llevado e ingresado en la cárcel del condado de McLennan, donde permanece detenido.

La policía subrayó que, además del riesgo directo para las víctimas, el incidente pudo haber derivado en un incendio de mayor magnitud, con consecuencias potencialmente graves para el vecindario.

Las autoridades no informaron de inmediato si McDaniel cuenta con representación legal ni cuándo comparecerá ante un juez. Tampoco se detalló si los cargos podrían ampliarse o si se presentarán acusaciones adicionales relacionadas con delitos de odio, aunque la investigación sigue en curso.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.