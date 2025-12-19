Impulsan nueva autoridad para rescatar el Centro Histórico de Tampico

La alcaldesa Mónica Villarreal Anaya confirmó que a partir de 2026 operará una autoridad dedicada exclusivamente a regular y embellecer el primer cuadro

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Tampico apuesta por una transformación de fondo en el corazón de la ciudad.

La alcaldesa Mónica Villarreal Anaya confirmó que a partir de 2026 operará una autoridad dedicada exclusivamente a regular y embellecer el primer cuadro, con el objetivo de detonar turismo y reactivar edificios antiguos.

«Para garantizar el embellecimiento del Centro Histórico, la restauración de edificios antiguos para establecer comercios; a partir de 2026 se contará con una autoridad que regulará el primer cuadro de la ciudad»

La presidenta municipal adelantó que este nuevo órgano comenzará funciones el 1 de enero, con una misión clara: mejorar la imagen del Centro y dar rumbo al desarrollo urbano de la zona.

«Vamos a seguir embelleciendo toda la zona centro… el primero de enero inicia la autoridad del Centro Histórico que le dará un gran impulso turístico a nuestro municipio… embellecimiento del Centro, la pintura de los edificios que hoy se encuentran en condiciones de deterioro, hablar con los propietarios e incentivar para que puedan hacer negocios, que pueda haber hoteles boutique, hacer un desarrollo, seguir trabajando con ASIPONA para la reestructura de la Aduana»

Villarreal Anaya explicó que la nueva autoridad operará bajo la figura de una Secretaría Técnica, responsable de administrar los recursos provenientes del estacionamiento subterráneo, destinados exclusivamente al rescate del Centro Histórico.

«Estamos haciendo un reglamento que en la próxima sesión de cabildo se autorizará. En donde va a haber un Consejo Técnico… y vamos a tener un secretario técnico que va a ser el encargado de manejar los recursos del estacionamiento subterráneo para aplicarlos única y exclusivamente con el Centro Histórico», puntualizó. Empresarios locales, adelantó, apoyarán con la instalación de oficinas para este órgano.

La alcaldesa expresó que el propósito es que ese órgano trascienda administraciones.

«Y la idea es que esta autoridad prevalezca a los cambios de administración para que se siga haciendo este desarrollo del Centro Histórico y que exista una figura que esté al pendiente de todos estos cambios»

Además, confirmó que el pago de aguinaldos municipales se cumplió al 100% el pasado 5 de diciembre y que el municipio participó en la convocatoria para obtener un reconocimiento en la Feria Internacional de Turismo.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón