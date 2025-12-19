Instalan módulo de vacunación de Pemex para prevenir infecciones respiratorias

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el repunte de Infecciones Respiratorias Agudas típico de la temporada invernal, Petróleos Mexicanos instaló este viernes un módulo de vacunación contra la influenza y el Covid (con biológico Moderna) en la Ciudad Deportiva de Tampico,expresó informó Abigail Juárez Ruiz, médico especialista en epidemiología de Petróleos Mexicanos en Tampico.

La especialista señaló que la participación ciudadana fue positiva, aunque reconoció que persisten temores infundados sobre efectos secundarios.

“Mientras nos den la oportunidad y el espacio para continuar realizándolo, nosotros acudimos. Finalmente la población es una, necesitamos incluir, saber que no podemos segmentarnos, pertenecemos a un sistema de salud, a nosotros nos dan la posibilidad nuestras autoridades sanitarias, superiores, de poder salir a trabajar las áreas… a lo mejor tienen la impresión, vienen fechas navideñas, como que piensan que pueden tener efecto secundario grave. Sin embargo, la vacuna está aprobada para ser aplicada en poblaciones a gran escala con los efectos probable incremento de temperatura”

Juárez Ruiz expresó la importancia de mantener las medidas básicas para disminuir los riesgos de contagio de enfermedades respiratorias, especialmente ante el aumento de casos que se registra cada año durante esta época.

Entre las recomendaciones prioritarias, dijo que la ciudadanía debe de reforzar la higiene.

“Las medidas preventivas están: lavado de manos, higiene de manos, alcohol gel, la aplicación de la vacuna… el uso de cubreboca específico en ciertos casos. Si estamos en un lugar muy concurrido se sugiere utilizarlo, pero sabemos que es tiempo de reuniones familiares y muchas veces es imposible utilizarlo. Se sugiere que lo utilice la persona que está en esos momentos estornudando o que tiene un cuadro respiratorio para tratar de proteger”

La vacunación contra influenza y Covid de Pemex continúa disponible en las Unidades Médicas Periféricas y en el Hospital Regional de la empresa.

En el nosocomio de Ciudad Madero operan dos turnos de lunes a viernes, mientras que en el resto de las clínicas la aplicación se realiza de 8:00 a 14:00 horas.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón