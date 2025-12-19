Peligran vehículos por registro sin tapa en la calle Altamira

Inicialmente, se pensaba que la cubierta metálica había sido robada de ese lugar.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un registro subterráneo sin tapa, puso en riesgo a los vehículos que circulaban por la calle Altamira, en la zona centro de Tampico.

Al sitio acudieron elementos de Tránsito para resguardar el área, a fin de evitar que algún automóvil cayera en el hoyanco.

Posteriormente arribaron bomberos municipales.

En una revisión, se percataron que la tapa estaba dentro del registro por lo que la sacaron del sitio para reinstalarla.

En calles del centro, es común que tapas de registros y de alcantarillas se vayan al fondo, dejando huecos en los que pueden caer las unidades y quedarse atoradas, generando problemas en la circulación vehicular.

Por Benigno Solís/La Razón