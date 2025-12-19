Refuerzan operativos contra pesca furtiva en laguna de Champayán y sistema Tamesí

El funcionario estatal reconoció que el problema es recurrente en diversas zonas del estado, por lo que se han implementado acciones más estrictas para contenerlo.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La presencia de pesca furtiva en la laguna de Champayán y en el sistema lagunario del río Tamesí encendió las alertas de la autoridad estatal, que ya trabaja con fuerzas federales para frenar esta práctica que daña los recursos pesqueros.

Jorge de Jesús Montagner Mendoza, subsecretario de Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, confirmó que se han realizado decomisos con apoyo de la Secretaría de Marina.

«La pesca furtiva se da en todo el estado, principalmente en la laguna Madre… no pasa desapercibido en el sistema lagunario Champayán–Tamesí… hemos detectado bastante; con las labores preventivas que hacemos ha disminuido bastante la pesca ilegal… hay decomisos de redes, a veces las abandonan y esa competencia la tiene el gobierno federal a través de la CONAPESCA y la Secretaría de Marina que coadyuva con todos nosotros»

El funcionario estatal reconoció que el problema es recurrente en diversas zonas del estado, por lo que se han implementado acciones más estrictas para contenerlo.

Recordó que los operativos se realizan tanto por vigilancia terrestre como acuática, y se mantienen de manera continua debido a que los infractores suelen operar en horarios nocturnos y zonas de difícil acceso.

Montagner Mendoza explicó que la coordinación entre los tres niveles de gobierno se ha reforzado para dar resultados más contundentes.

«Hemos celebrado convenios con gobierno federal, estamos apoyándonos con la Secretaría de Marina… En un programa coordinado estamos fortaleciendo y estamos casi duplicando los operativos en esas áreas para prevenir la pesca furtiva»

Finalmente, el subsecretario de Pesca y Acuacultura reiteró que Tamaulipas mantiene medidas preventivas permanentes para proteger el desarrollo de las especies y garantizar la sustentabilidad de los cuerpos de agua.

Señaló que continuar con los operativos es clave para que la pesca legal pueda sostenerse sin poner en riesgo el equilibrio ambiental.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón