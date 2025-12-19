Registran 10 robos de cable en 15 días

Ladrones dejan a oscuras importantes sectores de a ciudad, luego que han sustraído hasta 700 metros de cable en una sola acción.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En las últimas dos semanas se han registrado al menos 10 robos de cableado de alumbrado público en distintos puntos de Ciudad Victoria, con un saldo cercano a los 2 mil metros sustraídos, informó el secretario de Servicios Públicos Municipales, Carlos Charles Ortiz.

Detalló que uno de los robos más significativos ocurrió en la avenida José Sulaimán, donde fueron sustraídos 700 metros de cable. Otro se registró en la prolongación del bulevar Práxedis Balboa, entre Teodosia Castañeda y Tampico, con 150 metros robados.

Asimismo, en el bulevar Adolfo López Mateos, desde La Joroba hasta la entrada al Tecnológico de Victoria, se robaron 550 metros de cableado.

Otros puntos afectados incluyen el camellón del fraccionamiento Villa Jardín, con 60 metros; el fraccionamiento Cumbres, en las calles Brígido Anaya y Felipe Arredondo; y el libramiento Emilio Portes Gil, a la altura de la colonia Américo Villarreal.

El funcionario explicó que la reposición del cable es complicada debido al cierre presupuestal de fin de año y al alto costo del material, ya que no se trata de un simple cambio de luminaria.

Aseguró que el Ayuntamiento trabaja para restablecer el servicio lo más pronto posible y solicitó a las corporaciones de seguridad intensificar la vigilancia en bulevares y libramientos, donde este delito es más recurrente.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON