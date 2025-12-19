Rehabilita COMAP SUR red sanitaria en la colonia Ampliación de la Unidad Nacional de Ciudad Madero

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la infraestructura hidráulica, COMAPA SUR realiza trabajos de rehabilitación de la línea general de drenaje en la calle 5 de Febrero, entre Benito Juárez y Zaragoza, ubicada en la colonia Ampliación de la Unidad Nacional de Ciudad Madero, beneficiando directamente a las familias que habitan en este sector.

La obra se ejecuta en dos etapas. En una primera fase se llevó a cabo la sustitución de 18 metros lineales de la red sanitaria, mientras que la segunda fase contempla la reposición total de 90 metros lineales, con el propósito de asegurar un funcionamiento eficiente y prolongar la vida útil del sistema de drenaje.

Estos trabajos permitirán mejorar la capacidad de conducción, reducir el riesgo de colapsos y prevenir escurrimientos de aguas residuales, lo que se traduce en mejores condiciones sanitarias y mayor seguridad para las vialidades y viviendas de la zona.

Con este tipo de intervenciones, COMAPA SUR refrenda su compromiso con Ciudad Madero, atendiendo problemáticas históricas y fortaleciendo la infraestructura hidráulica mediante un trabajo coordinado con los gobiernos municipales y el Gobierno del Estado, para ofrecer un servicio más confiable, seguro y sustentable a la población.