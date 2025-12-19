Tampico prepara el ingreso de nuevas unidades a la zona de mercados para impulsar turismo

El proyecto para mejorar la circulación de unidades de transporte público se defina entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Tampico le apuesta a modernizar el transporte que llega a los mercados municipales, uno de los principales atractivos de la ciudad.

La alcaldesa Mónica Villarreal Anaya confirmó que el Ayuntamiento ya trabaja en la entrada de unidades más pequeñas y nuevas a esta zona para fortalecer el flujo de visitantes.

“Hoy una medida que vamos a tomar como administración municipal es llevar unidades nuevas hacia los mercados y que lleguen a los puntos hacia dónde se toman estas rutas como una medida de incentivar la visita a nuestros mercados”

El anuncio se dio a conocer después de que rutas como Tancol, Valle y Enrique Cárdenas modificaron su recorrido y comenzaron a circular a partir de esta semana por Cristóbal Colón hacia Héroes del Cañonero Tampico.

Villarreal Anaya explicó que el ajuste obedeció a un ejercicio temporal.

“De manera momentánea se hizo una propuesta para ver si hay la posibilidad de que esas rutas de transporte público puedan volver a habilitarse”

La presidenta municipal reconoció que es momento de asumir que Tampico tiene una clara vocación turística y que el transporte colectivo debe alinearse a ello.

“Son unidades más pequeñas y nuevas… sí, vamos a empezar a habilitarlo esperemos empezando el año pudiéramos implementarlo, esperemos que así sea”

La administración municipal de Tampico confía en que el proyecto para mejorar la circulación de unidades de transporte público se defina entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026.

Por Cynthia Gallardo

La Razón