“Truenan” empresas por reformas y alzas

Alerta la COPARMEX que este año, se ha registrado el cierre de muchas pequeñas empresas por las reformas aprobadas y alto costo de permisos.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Durante este año, numerosas pequeñas empresas han cerrado en Tamaulipas debido, entre otros factores, a las reformas recientes y a los altos costos de los permisos de funcionamiento, situación que ha impactado directamente en el aumento del desempleo, reveló Dolores Ramírez Andrade, presidenta estatal de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex).

Reconoció que el 2025 ha estado marcado por constantes vaivenes económicos; sin embargo, destacó que el sector empresarial ha aprendido a enfrentar estos escenarios adversos.

“De repente llegan muchas reformas que nos mueven y nos colocan en una parte incómoda, pero al mismo tiempo nos impulsan a salir adelante”, expresó.

Admitió que el panorama económico es complicado, aunque confió en que el próximo año inicie con mayores fortalezas.

“Hay esperanza y positivismo; esperamos comenzar un año más sólido que el que está por concluir”, precisó.

Ramírez Andrade reconoció el cierre de varias empresas pequeñas y maquiladoras. Citó como ejemplo el caso de Matamoros, donde una empresa decidió trasladarse a otra ciudad, lo que dejó a trabajadores sin empleo.

No obstante, también destacó la llegada de nuevas empresas, incluidas maquiladoras, lo que podría generar oportunidades laborales y amortiguar el impacto del desempleo.

Insistió en que los cierres están relacionados principalmente con las reformas y el encarecimiento de permisos, factores que no favorecen la permanencia de los negocios, sobre todo de los emprendedores que inician operaciones.

Aunque no existe una cifra exacta de unidades económicas que han cerrado, informó que incluso esta misma semana una empresa notificó su cierre definitivo a partir de enero.

“Es triste ver cómo empresas con 30 o 40 años de trayectoria, sobre todo en ciudades fronterizas, bajan sus cortinas y dejan familias desamparadas”, lamentó.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON