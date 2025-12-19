VIDEO: «Ahora no sé si ese bebé es mío», confronta y expone a su esposa infiel

El usuario de TikTok nos muestra que encuentra a su esposa en plena cita con otro hombre, a quien conoció a través de las plataformas digitales para citas

MÉXICO.- Un usuario de TikTok publicó el momento exacto en el que llega a un restaurante donde se encuentra su novia y se sienta junto a ella, a pesar de que no era un plan de ambos, él se aferró a quedarse, pues en el fondo sabía que se trataba de una infidelidad, así que quería cacharla en el acto.

Todo parece indicar que la mujer estaba en una cita con un hombre al que conoció a través de Tinder. El sujeto sacó su celular donde le muestra el perfil abierto de ella en dicha red social para concretar encuentros que podrían resultar en algo amoroso o meramente casual.

Sujeto expone infidelidad de su pareja

Sin embargo, se puede leer en la propia descripción del video que su esposa está embarazada, noticia de la que se acaban de enterar, por lo que el sujeto empieza a dudar si verdaderamente se trata de un hijo suyo, o la mujer ha estado con otros hombres durante su relación y podrían tener un bebé de alguien más.

«Les muestro cómo me aparezco en la cita de Tinder de mi esposa (acabamos de descubrir que está embarazada y ahora no sé si es mío», escribió el sujeto como descripción

Exponen a infiel en las redes sociales

De manera inmediata, todas las personas que llegaron hasta el video comenzaron a darle la razón al sujeto, quien exi

ge que se haga una prueba de paternidad, además de, claro, divorciarse. Muchos de los usuarios aseguran que eso incluso puede ser denunciable en ciertos países o ciudades, aunque se desconoce dónde ocurrieron los hechos.

La mujer no trató de esconderlo en ningún momento, pero sí se sorprendió de haber sido captada en cámara con su infidelidad. Hasta el momento, se desconoce el desenlace de la historia, pues el usuario no publicó una segunda parte para terminar de exponer a la mujer que traicionó su matrimonio.

Estos son algunos de los comentarios más populares:

Vete de ahí, solo estás perdiendo tu tiempo

Eso es un divorcio inmediato

Otro infiel captado en cámara

Siempre terminen antes de ser infieles

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.