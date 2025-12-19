VIDEO: ICE detiene brutalmente a mujer de la tercera edad por realizar una pregunta

Los agentes migratorios recibieron duras críticas por la privación de libertad de Susan Tincher, de 55 años

ESTADOS UNIDOS.- Durante un operativo de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), una mujer de la tercera edad fue detenida en Minneapolis, luego de aproximarse a uno de los agentes para hacerles una pregunta. De acuerdo con información de Newsweek, el incidente ocurrió alrededor de las 6:30 horas.

Susan Tincher, testigo del incidente, escuchó sobre un presunto secuestro y se acercó para averiguar lo que sucedía, lo que derivó en el arresto de la mujer de 55 años, quien fue brutalmente sometida en el suelo y trasladada a un inmueble federal.

Susan Tincher fue detenida por 4 horas

Tincher reveló para medios locales que fue trasladada al Edificio Federal Whipple, donde fue privada de su libertad por más de cuatro horas. Su pareja confesó haber experimentado una sensación «escalofriante» al atestiguar cómo los agentes migratorios sometían a Tincher en el suelo. Tincher y su familiar han radicado en Minneapolis por 30 años, según declaró para medios locales.

Ilhan Omar, congresista local, aseguró que el arresto es una «demostración escandaloza de fuerza«, por lo que confirmó que el servicio migratorio nunca debería recurrir a detenciones por observar operativos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) defendió la intervención de los agentes al asegurar que la Operación Metro Surge, en la zona de Minnesota, dirigido a detectar inmigrantes indocumentados, especialmente aquellos con historial delictivo.

¿Por qué detuvieron a Susan?

Tincher declaró aseguró para Newsweek que sus únicas intenciones era observar lo que ocurría afuera de su hogar y saber de qué se trataba el operativo migratorio, sin embargo, descartó haber intentado interferir en la labor de los agentes. ACLU de Minnesota interpuso una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por supuestas violaciones a los derechos constitucionales contra seis miembros de su comunidad, durante el pasado 17 de diciembre.

De acuerdo con la demanda, las seis víctimas se unieron para defender los derechos de los estadounidenses, ante los presuntos ataques de ICE contra los derechos de la Primera y la Cuarta Enmienda. Así mismo, expresaron su descontento por violar la libertad de expresión, así como por cometer acoso, intimidación y detención.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO