VIDEO: Niño tira corona de oro en museo y causa daños por miles de dólares

Un niño dañó una corona de oro valuada en 320 mil dólares en un museo de Pekín y el caso se volvió viral.

CHINA.- Un incidente ocurrido en un museo de Pekín, China, se volvió viral en redes sociales luego de que un niño, de manera accidental, derribara una valiosa corona de oro expuesta en una galería.

El momento quedó registrado en video y fue difundido por la propia dueña de la pieza, la influencer china Zhang Kaiyi, lo que desató un intenso debate sobre responsabilidades legales, seguridad en museos y el rol de los tutores.

El hecho ocurrió el 13 de diciembre durante una jornada normal de la exposición artística que Zhang Kaiyi y su esposo, el artista Zhang Yudong, presentan en el Museo X de Pekín. La muestra, inaugurada en octubre, reúne más de 100 obras de 87 artistas y está programada para permanecer abierta hasta enero de 2026.

En el video difundido por la creadora de contenido, quien cuenta con millones de seguidores, se observa al niño acompañado por un adulto frente a una vitrina cuadrada colocada sobre una plataforma de aproximadamente un metro de altura. Mientras el adulto toma fotografías, el menor sopla el vidrio y luego intenta limpiarlo con la mano. En ese instante, la cubierta protectora se desprende y la corona de oro cae al suelo.

La pieza dañada es conocida como la “corona fénix”, pesa alrededor de dos kilogramos y está valuada en aproximadamente 2 millones 270 mil yuanes, unos 5.7 millones de pesos mexicanos. Fue elaborada de forma artesanal por Zhang Yudong para su esposa, aunque su alto valor no solo radica en el material, sino en su simbolismo histórico: este tipo de coronas eran utilizadas por emperatrices o mujeres de alto rango en la antigua China y hoy se asocian con estatus y fortuna, especialmente en bodas.

Debate legal y responsabilidades tras el accidente

De acuerdo con estimaciones preliminares, los daños ocasionados ascienden a unos 400 mil yuanes, poco más de 50 mil dólares, lo que sugiere que la corona no quedó completamente destruida y podría ser reparada. Sin embargo, el caso abrió un debate sobre quién debe asumir el costo.

El abogado Fu Jian, director del bufete Henan Zejin, explicó a medios locales que la responsabilidad debe determinarse según el grado de culpa. Señaló que las vitrinas que exhiben objetos de alto valor deben cumplir estrictas normas de seguridad. Si la estructura es inestable o no ofrece protección suficiente, la responsabilidad podría recaer en quienes la diseñaron o instalaron.

Además, subrayó que los organizadores de exposiciones tienen la obligación legal de garantizar la seguridad de las piezas. Si los riesgos eran previsibles y no existían advertencias visibles como carteles de “no tocar”, la responsabilidad podría ser compartida.

Un empleado del Museo X reconoció que la cubierta protectora de la corona no estaba fijada correctamente, algo evidente en el video, y que tampoco había señalización preventiva en el área. En cuanto al niño, el abogado recordó que, según el código civil chino, carece de capacidad civil, por lo que cualquier consecuencia legal recaería sobre su tutor.

Tras la viralización del video, Zhang Kaiyi aclaró que no busca exigir una indemnización a la familia del menor ni exponerlos públicamente. Afirmó que su objetivo es alcanzar una solución justa y prevenir accidentes similares.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR