VIDEO: Pasajeros tuvieron que saltar para salir de avión porque aeropuerto no tenía escalera

En el video se puede ver a los pasajeros molestos, reclamando al personal del aeropuerto por la falta de escaleras para descender.

EL CONGO.- El video de un grupo de pasajeros que se vio obligado a saltar desde un avión terminó en caos, debido a que fueron obligados a saltar de la aeronave en la que viajaban, de la empresa Air Congo, los obligó a bajar de la aeronave a brincos, debido a que el aeropuerto al que llegaron no tenía escaleras para hacerlo.

Informes en línea sugieren que el incidente ocurrió en el Aeropuerto de Kindu (KND), aunque esto no ha sido confirmado ni por la aerolínea ni por el aeropuerto. El avión pertenece a Air Congo, empresa que opera un par de Boeing 737-800, alquilados por Ethiopian Airlines.

Los pasajeros se vieron obligados a brincar

En el video se puede ver a los pasajeros molestos, reclamando al personal del aeropuerto por la falta de escaleras para descender. La altura de la aeronave era aproximadamente de 3 metros, por lo que corrían el riesgo de lesionarse o sufrir alguna fractura, derivado del salto.

En el lugar en donde sucedió el hecho se observa a personal del aeropuerto con chalecos antirreflejantes que dicen «pista», incluso eran esas personas las que impulsaban a los pasajeros a arrojarse.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO