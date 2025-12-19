VIDEO: Repartidor se roba al gato de sus clientes tras entregar paquete

El trabajador fue despedido horas después, mientras es investigado por el Departamento del Condado de Sheriff de Los Ángeles

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Una familia reportó a un repartidor de aplicación quien se robó a su gato, luego de finalizar la entrega de su paquete, en su domicilio situado en California, Estados Unidos. De acuerdo con la víctima, identificada como Diane Huff-Medina, el trabajador de Amazon finalizó la entrega, tomó una fotografía como evidencia y posteriormente se aproximó al gato que se encontraba reposando en el jardín, durante el pasado 11 de diciembre, alrededor de las 18:14 horas.

Sin embargo, momentos después, las imágenes mostraron al trabajador levantando a la mascota del cuello para alejarse con él en sus brazos e ingresarlo en su automóvil, sin que los familiares se percataran del robo a plena luz del día, lo que ha generado amplia indignación por el inusual crimen captado en cámaras de seguridad.

Repartidor de Amazon fue despedido

Amazon emitió un comunicado y confirmó que el trabajador, quien tenía un contrato independiente, fue removido de sus labores y ya no será eligible para trabajar con el gigante tecnológico.

«Esto fue un acto horrible, nos disculpamos con la señora Huff-Medina», aseguró Louie Tran, vocera de Amazon, para medios locales.

Sin embargo Piper, el gato siamés, permanece desaparecido, por lo que el Departamento del Condado Sheriff de Los Ángeles aseguró que continúan las indagatorias en colaboración con la empresa para dar con el paradero del ladrón de mascotas.

Hijos se encuentran devastados

Huff-Medina confesó no haberse percatado de la desaparición del felino hasta un día después, cuando vio el material fotográfico capturado por el equipo de vigilancia de su entrada. La madre de familia, quien ha cuidado a Piper durante seis años en compañía de sus tres hijos, confirmó que no tenía su collarín al momento del secuestro. Agregó que el incidente ha supuesto una verdadera tragedia para sus hijos, quienes sufrieron la muerte de su padre hace unos años.

El gato siamés se encontraba reposando en el jardín cuando ocurrió el incidente

FOTO: Especial

«Cada día me preguntan, «¿ya volvió?», es difícil explicarles», aseguró Huff-Medina.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO