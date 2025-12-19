VIDEO: Se encuentra a Messi y al tomar una selfie tenía puesto un filtro que le deformó la cara

Se ha vuelto viral este video de un motociclista que topó en su camino al astro del futbol, pero por un descuido suyo no pudo tomarse una foto de recuerdo



7:30 pm

MÉXICO.- Un hombre corrió con la suerte de encontrarse en el camino al astro argentino del futbol Lionel Messi, y al querer inmortalizar el momento en una selfie no pudo hacerlo, pues su celular tenía instalado un filtro que le deformó la cara. Todo ocurrió muy rápidamente y la cara de sorpresa del futbolista fue capturada en video. El encuentro se dio cuando el motociclista circulaba por una vialidad cuando se percató que en el auto que venía a su lado viajaba el futbolista. Fue ahí cuando le pidió una foto y empezó a grabar el momento, pero cuando se acercó y enfocó el rostro se deformó por un filtro. La cara de sorpresa de Messi quedó grabada en el video, mientras que el motociclista intentaba quitar ese filtro, sin embargo no se sabe si logró tomar la selfie ya que el video se termina justo en ese momento. Quería una selfie con Messi pero un filtro de su celular se lo impidió Tuvo la suerte de encontrarse cara a cara con Lionel Messi, pero cuando quiso inmortalizar el momento, no se dio cuenta de que tenía activado un filtro de distorsión. 😅 📹 tortosicrackoficial pic.twitter.com/7jy45qvNXL — Diario La Capital (@lacapital) December 18, 2025 CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO