VIDEO: Violinista de Christian Nodal presume cómo es pasar un día con él

Esmeralda Camacho ha documentado en sus redes sociales algunos de los momentos que ha vivido trabajando con el esposo de Ángela Aguilar

MÉXICO.- El matrimonio Nodal Aguilar está cerrando 2025 con una polémica porque en redes sociales se filtró un video que dio de qué hablar por la reacción de la violinista Esmeralda Camacho al ver cómo Ángela Aguilar se subió al escenario para besar a su esposo, Christian Nodal, quien la esquivó.

En medio de los rumores de infidelidad y un triángulo amoroso, la joven que es parte del equipo de músicos del cantante mexicano gana popularidad en redes sociales, mismas en las que documenta tanto aspectos personales como laborales. Por lo mismo, hay videos acerca de su trabajo con el yerno de Pepe Aguilar.

Así dio a conocer Esmeralda Camacho cómo es trabajar con Christian Nodal

“Un día como músico de Nodal 2025”, escribió Esmeralda Camacho en una publicación que compartió en su cuenta en TikTok el pasado 11 de mayo, es decir, ante de que se especulara que mantiene un romance con Christian Nodal.

El posteo de la violinista -quien redes sociales se presenta como Esmeralda Canape– incluye un video que apenas dura 32 segundos, pero permite saber brevemente cómo es un día de trabajo con el cantautor nacido en Caborca, Sonora: hay desde vuelos hasta ajetreo tras bambalinas.

Usuarios reaccionan a los videos de Esmeralda Camacho con Christian Nodal

Además, al parecer, en el video publicado por Esmeralda Camacho aparece Ángela Aguilar, quien en pleno show vive un momento íntimo con Christian Nodal, con quien empezó a salir en junio de 2024 y con quien se casó en julio del mismo año.

Pese a esto, el video tiene comentarios nuevos con los que usuarios hacen referencia al supuesto romance de la violinista con el cantante sonorense; entre dichos comentarios se encuentran los siguientes:

“Quítaselo y a ti te perdonamos”

“Creo que aquí hay un indirecta”

“¿Eres nuestra tía?”

“Puedes vengar a Cazzu y hasta te vamos a defender. Nadie te va a funar”

“Tranqui, bebe, no te vamos a funar”

“Todos queremos lo mismo, ¿verdad?”

“Mi reina, para ti no hay funa, hay apoyo y comunidad”

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO