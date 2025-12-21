Brutal choque deja tres muertos en la carretera Victoria-Tampico

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Tres personas fallecidas y siete más lesionadas es el saldo que dejó un accidente registrado en el kilómetro 51 de la carretera Victoria-Zaragoza donde participó un automóvil y una camioneta.

Minutos antes de las 8:00 de la mañana, autoridades y cuerpos de emergencia fueron alertados de este mortal accidente al que se trasladaron de forma inmediata para apoyar a los heridos.

A bordo de casi una decena de unidades, paramédicos de Cruz Roja, elementos de Protección Civil del estado y personal de bomberos llegaron a la escena en la que confirmaron la muerte de tres personas.

Estas viajaban en un vehículo de la marca Toyota, se trata del conductor y dos personas que viajaban en asiento posterior mientras que la copiloto permanece grave en la sala de emergencias del hospital General.

Las primeras indagatorias revelaron que estas personas viajaban de Monterrey a Tampico, pero lamentablemente a la altura del kilómetro 51 chocaron de frente contra una camioneta Ford.

En esta última iba una familia conformada por un matrimonio y sus cuatro menores hijos quienes son reportados como estables.

Viajaban de Tampico hacia la ciudad de Dallas Texas cuando vino el fuerte encontronazo.

El impacto fue tan brutal que la Ford se levantó sobre sus ruedas delanteras y quedó recargada sobre la barra metálica de contención.

Fue entonces que la camioneta comenzó a incendiarse hasta quedar prácticamente reducida a cenizas, por suerte sus seis tripulantes pudieron salir de ser consumida por el fuego.

Por Alejandro Dávila

Expreso-La Razón