VIDEO: Luis Miguel tiene tierno gesto con niños en Chile

Luis Miguel llegó a Chile y fue captado en un restaurante en donde algunos de sus fans más pequeños pudieron conocerlo. Esto fue lo que pasó.

Luis Miguel se encuentra en Santiago de Chile, en una visita que ha llamado la atención de sus seguidores, ya que no está relacionada con giras o presentaciones musicales. Su llegada fue registrada durante el fin de semana en diversas imágenes y videos que comenzaron a circular por redes sociales.

Una de las primeras personas en dar a conocer la noticia fue la periodista Paula Escobar, quien publicó en Instagram:

«Luego de dos años, Luis Miguel regresa a Santiago de Chile».

Según información revelada por varios medios, el cantante Luis Miguel Gallego Basteri aterrizó cerca de las 9 de la mañana acompañado de cinco personas. Entre quienes lo acompañaban, se encontraba su hermano Alejandro, ambos procedentes de Puerto Vallarta.

Fuentes cercanas al artista señalan que esta estadía en el país tiene un carácter estrictamente personal. La periodista Cecilia Gutiérrez dio más detalles en sus redes sociales, asegurando que Luis Miguel estaría visitando a un amigo que reside en Chile, y con quien además mantiene vínculos profesionales.

«Llegó en la mañana (del sábado), se mantiene acá hasta el martes. Vino con un amigo doctor de él… Yo les conté la vez pasada, cuando estuvo haciendo los conciertos, que él tiene una amistad profunda con un médico chileno, con el que además tiene negocios en una clínica de células madre», señaló.

Luis Miguel tiene tierno gesto con unos niños

Mientras muchos fans intentaban averiguar su paradero, surgió un video que rápidamente se hizo viral. En este se ve a Luis Miguel compartiendo con algunas personas en un restaurante, saludando de forma afectuosa y protagonizando un momento emotivo con un par de niños.

En el video se ve a Luis Miguel alejando a sus guardias de seguridad al percatarse que en el lugar se encuentran unos niños. Poco después, a uno de los pequeños le pide que se acerque, por lo que enseguida el niño se acerca y lo abraza.

Segundos después, otro niño se acercó a Luis Miguel, quien le dio un abrazo y un beso en la mejilla al pequeño.

@luismigueldeluxe “Después de un tiempo sin dejarse ver en público, @Luis Miguel fue visto en Chile disfrutando de una salida discreta a un restaurante. El Sol se mostró cercano y amable, saludando cariñosamente a niños pequeños, un gesto que no pasó desapercibido y fue aplaudido por los presentes.” 🤍✨ #LuisMiguel ♬ sonido original – Carlos Paulino

Mamá de uno de los niños habla del emotivo momento con Luis Miguel

Andrea, madre de uno de los menores que aparece en el video, relató cómo vivió este momento junto a su hijo de 11 años, Martín, en una entrevista para el programa Tu Día. Explicó que fue gracias a los reportes en redes sociales que se enteró de que el cantante estaba en Chile, por lo que decidió salir en su búsqueda.

«Yo soy muy fan de Luis Miguel. A mi hijo le gusta mucho, yo nunca le puse rondas infantiles, él siempre escuchó a Luis Miguel (…), entramos al local y en algún momento empezaron movimientos, lo vimos que iba saliendo y Martín estaba ahí y él estaba pensando en que lo iba a poder saludar», explicó.

Al recordar el momento del encuentro, Andrea no ocultó su emoción y destacó el comportamiento del cantante.

«Fue súper natural. Luis Miguel fue muy amoroso, muy amable. Martín está feliz, jamás se lo imaginó, pero de verdad yo también estoy súper sorprendida porque yo jamás lo he visto con esa cercanía con los niños, a mí me impactó mucho, porque él siempre pone límites, pero de verdad debo decir que fue muy empático, es mi sueño, mi hijo cumplió mi sueño», comentó.

@tudia13cl Luis Miguel en Chile: Varios fans pudieron verlo. tudia13 ☀️de LUNES A VIERNES desde las 7:50 horas por las pantallas del 13 y www.13.cl 💻🖥️📱 ♬ sonido original – tudia13cl – tudia13cl

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR