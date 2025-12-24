Lizette Farah, madre de Paulette, demanda a Netfix por daño moral y uso de imagen

La madre de la víctima interpuso una demanda vía civil y de propiedad intelectual por el lanzamiento de "Historia de un crimen: La Búsqueda"

La plataforma de streaming, Netflix revivió uno de los casos de desaparición infantil más controversiales en México, con la serie Historia de un crimen: La Búsqueda, que relató a profundidad la muerte de la niña Paulette Gebara Farah. Ahora, 5 años después de su lanzamiento Lizette Farah, madre de la víctima, interpuso una demanda en contra de la empresa por supuesto daño moral y uso de imagen.

De acuerdo con los abogados de Farah, la producción de Netflix generó afectaciones para Lizette al utilizar su nombre, imagen y características personales sin su autorización, lo que derivó en la demanda interpuesta por la vía civil y de propiedad intelectual.

Acusan revictimización contra Lizette Farah

José Manzo, abogado de Lizette, sostiene que el lanzamiento de la serie perjudicó directamente la vida diaria de la madre de 50 años, quien presuntamente ha sido revictimizada con la trama de la producción, dirigida por los cineastas Santiago Limón, Catalina Aguilar Mastretta y Katina Medina Mora. Así mismo, advirtió sobre las duras críticas que recibió en redes sociales, ante la supuesta negligencia que cometió tras la desaparición de su hija.

«Desde revivir la tragedia y revictimizarla, hasta recibir una lluvia de mensajes en redes sociales y correos», aseguró Manzo en entrevista para TV Notas.

Sin embargo, el acoso no se limitó a las redes sociales, pues asegura haber atravesado por rechazo social, hostigamiento y afectaciones en espacios públicos, así como en su vida profesional.

“A raíz de ello, se le han caído negocios, cuestiones de su vida profesional. A donde vaya, la reconocen y el tema vuelve a estar presente, aunque hayan pasado años”, lamentó.

¿Qué pide Lizette Farah?

El documento sostiene que Fara no es ninguna figura pública, por lo que acusan violaciones a su privacidad. Según las declaraciones del abogado, las sanciones por daño a la imagen y daño moral podría derivar en el reclamo de hasta el 4o por ciento de las ganancias de la serie para Fara, así como reparación del daño.

La serie, protagonizada por Regina Blandón, recibió duras críticas ante las supuestas modificaciones a la historia original. La actriz, en entrevista para Heraldo Televisión, reveló que el guion de la producción se basó en el libro «Dónde está Paulette», escrita por Amanda de la Rosa, quien era amiga cercana de su madre y presenció con cercanía lo que atravesó la familia durante la polémica mediática.

