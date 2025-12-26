Accidentes viales dejan daños por $3 millones

Accidentes de tránsito han provocado afectaciones a la infraestructura urbana de Ciudad Victoria, principalmente por la destrucción de semáforos y señalamientos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Los daños a la infraestructura urbana de Ciudad Victoria ascienden a más de 3 millones de pesos en lo que va del año, en especial por el derribamiento de 2 semáforos, uno en la avenida Tamaulipas y otro en el cruce de la colonia Caminero, además de otros como afectaciones señalamientos de tránsito, postes de alumbrado público, bardas, cordones y banquetas informó el Ayuntamiento.

Destacó que los daños rebasan los 3 millones de pesos de daños a la infraestructura del municipio por afectaciones tan solo en dos semáforos por fuertes accidentes automovilísticos, ambos casos están con el tema de los seguros de los conductores para que se cubran los daños, hay litigios que pueden llevar tiempo, porque en ocasiones las aseguradoras hacen todo lo posible por no cubrir la cantidad que se les esta exigiendo por lo ocurrido.

Destacó que también en la calle 8 a la altura del panteón una camioneta derribo un señalamiento que es parte de la infraestructura urbana del municipio, y como este se han presentado a lo largo del año varios casos donde por la imprudencia de los conductores, se estrellan contra inmuebles del municipio ocasionando un daño sobre el cual tienen que hacerse responsables pagando lo que la autoridad determine en función de una evaluación del daño.

Reveló que en la mesa municipal de seguridad se están analizando las incidencias delictivas que se mantienen a la baja, sobre todo las del fuero común , las de alto impacto no se analizan, los números nos siguen dando a la baja en este catálogo de delictivos, lo que nos permite afirmar que Ciudad Victoria sigue están en paz y tranquilo, lo que si es que se mantiene el operativo de prevención de accidentes mismo que es permanente para evitar accidentes fatales la recomendación es el no consumo de alcohol al manejar.

Por Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón