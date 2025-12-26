Bajan homicidios; se rezagan 3 municipios

Durante 2025, Tamaulipas registró una reducción de 40.7% en los homicidios dolosos respecto a 2024, de acuerdo con cifras del SESNSP; Reynosa, Matamoros y Victoria concentraron cerca de dos terceras partes de los casos

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que, durante 2025, Tamaulipas registró una reducción significativa en el número de homicidios dolosos en comparación con los dos años previos, al tiempo que la mayor incidencia de este delito continúa concentrándose en un número reducido de municipios: Reynosa, Matamoros y Victoria.

De acuerdo con los datos acumulados de enero a noviembre de 2025, en la entidad se contabilizaron 186 homicidios dolosos, 631 homicidios culposos y 24 feminicidios.

Estas cifras contrastan con las reportadas en el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 314 homicidios dolosos, 633 culposos y 23 feminicidios, así como con las de 2023, año en el que se reportaron 341 homicidios dolosos, 683 culposos y 16 feminicidios.

El comportamiento de los homicidios dolosos es el indicador que presenta la variación más relevante. Entre 2024 y 2025, este delito registró una reducción del 40.7 por ciento, al pasar de 314 a 186 víctimas. La disminución también se observa en la comparación con 2023, lo que confirma una tendencia descendente en este tipo de violencia letal en el estado durante los últimos tres años.

En contraste, los homicidios culposos se han mantenido prácticamente estables. En 2025 se reportaron 631 casos, apenas dos menos que en 2024 y 52 menos que en 2023. Este comportamiento sugiere que, a diferencia de los homicidios dolosos, los de carácter culposo no han mostrado una reducción proporcional en el mismo periodo.

En el caso de los feminicidios, las cifras reflejan un ligero incremento en 2025 en comparación con 2024, al pasar de 23 a 24 casos, mientras que respecto a 2023 el aumento es más marcado, ya que ese año se contabilizaron 16 víctimas. Aunque el número absoluto es considerablemente menor al de otros tipos de homicidio, el delito mantiene una presencia constante en los registros anuales.

Además de la disminución general de los homicidios dolosos, las cifras oficiales evidencian que este delito se concentra mayoritariamente en tres municipios.

Reynosa, Matamoros y Victoria acumulan la mayor parte de los casos registrados en 2025.

Reynosa encabeza la incidencia estatal con 70 homicidios dolosos, lo que representa más de un tercio del total registrado en Tamaulipas durante el periodo analizado. A esta cifra se suman 128 homicidios culposos y nueve feminicidios, colocándolo también como el municipio con mayor número absoluto de víctimas en las tres categorías.

Matamoros ocupa el segundo lugar en homicidios dolosos, con 28 casos, además de 55 homicidios culposos y dos feminicidios. Victoria se posiciona en el tercer sitio, con 26 homicidios dolosos, 41 culposos y tres feminicidios.

En conjunto, estos tres municipios concentran 124 de los 186 homicidios dolosos registrados en Tamaulipas durante 2025, lo que equivale a aproximadamente dos terceras partes del total estatal, confirmando una alta focalización territorial de la violencia letal intencional.

Otros municipios presentan cifras considerablemente menores. Altamira reportó 10 homicidios dolosos, 33 culposos y un feminicidio; Nuevo Laredo, siete homicidios dolosos, 50 culposos y tres feminicidios. En el sur del estado, Ciudad Madero registró un homicidio doloso, 40 culposos y ningún feminicidio, mientras que Tampico contabilizó tres homicidios dolosos, 36 culposos y cero feminicidios. En El Mante se reportó un homicidio doloso, 19 culposos y ningún feminicidio.

Las cifras del SESNSP muestran que, aunque la violencia homicida no ha desaparecido, el comportamiento de los homicidios dolosos en Tamaulipas durante 2025 refleja una reducción relevante respecto a años anteriores, así como una concentración geográfica claramente identificable.

A nivel nacional, la violencia homicida también se concentra en algunas entidades.

En 15 estados del País se supera el promedio nacional anual de homicidios dolosos, fijado en 679 víctimas para el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2025.

De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las entidades con mayores registros son Guanajuato, con 2 mil 388 homicidios; Chihuahua, con mil 661; Baja California, mil 586; Sinaloa, mil 541; Estado de México, mil 424; Guerrero, mil 240, y Michoacán, mil 191.

Con cifras reportadas por Procuradurías y Fiscalías locales, también superan el promedio nacional en Jalisco, con mil 108 homicidios; Sonora, con mil 055; Morelos, mil 26; Veracruz, 875; Puebla, 822; Oaxaca, 798; Ciudad de México, 781, y Nuevo León, 683.

En el informe mensual, el Secretariado reportó que en noviembre el promedio nacional se ubicó en 51.31 víctimas y siete entidades concentraron 49 por ciento de los homicidios cometidos en el mes: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Morelos, Estado de México y Sonora.

Respecto a la variación anual del promedio diario de homicidios dolosos, el Secretariado informó que 26 estados redujeron su promedio entre enero-noviembre de 2024 y el mismo periodo de 2025.

Zacatecas reportó la disminución más pronunciada, de 70.3 por ciento, seguido de Chiapas, con 57.9; Quintana Roo, con 56.7; Nuevo León, 53.4, y San Luis Potosí, 51.8 por ciento.

También registraron reducciones relevantes Tamaulipas, Jalisco y Estado de México, aunque algunas entidades con altos índices de asesinatos tuvieron una reducción menor, como Baja California, 27.4 por ciento; Colima, 25.3 por ciento, y Guanajuato, 21 por ciento.

Por. Staff

Expreso-La Razón