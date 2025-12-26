Buscan a tres integrantes de familia que viajaba de N. Laredo a Coahuila

Las personas habían salido de Nuevo Laredo con destino a Ciudad Acuña, Coahuila, y desde entonces se desconoce su paradero.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas activó los protocolos para localizar a tres integrantes de una familia –entre ellos dos menores de edad– y a un taxista que los transportaba, desaparecidos desde el 23 de diciembre.

Los familiares reportaron la desaparición y presentaron la denuncia correspondiente para solicitar apoyo en la búsqueda.

De acuerdo con las fichas de búsqueda, la familia está integrada por:

· Karla Yuliana Chávez Salazar, de 35 años.

· Sus hijos: Alex Rafael Chávez, de 18 años, y Keila Maribel Hernández, de 4 años.

El taxista está identificado como Víctor Alfonso Sánchez Vallez.

En la ficha de búsqueda se detallan las siguientes características de los desaparecidos:

· Karla Yuliana: estatura de Un metro 70 centímetros, tez blanca, labios gruesos, complexión atlética, ojos grandes redondos de color café oscuro y boca grande.

Como señas particulares, tiene una cicatriz de cesárea, un tatuaje en el lado derecho del abdomen y otro en uno de sus brazos.

· Alex Rafael: es de tez clara, complexión delgada, cabello abundante, negro y lacio.

· Keila Maribel: estatura de 80 centímetros, tez blanca, complexión delgada, ojos redondos de color café claro y cabello castaño claro ondulado.

Se confirmó que el 23 de diciembre, Víctor Alfonso salió de Ciudad Acuña a bordo de un vehículo Suzuki Ignis color blanco, acondicionado como taxi con número económico TAA-807, y se dirigió a Nuevo Laredo para recoger a la familia y regresar.

El grupo partió alrededor de las 14:00 horas, pero durante el trayecto de regreso a Coahuila se perdió todo contacto con ellos.

A través de redes sociales, los familiares comenzaron a solicitar ayuda y posteriormente acudieron a la Comisión Estatal para formalizar las denuncias.

La institución procedió entonces a activar los protocolos correspondientes para iniciar la búsqueda.

Por el momento, las familias de la señora, los niños y del conductor solicitan el apoyo de la ciudadanía y las autoridades para lograr su pronta localización y que puedan regresar con sus seres queridos.

Por: Alfredo Peña

Expreso – La Razón