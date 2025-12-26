Camioneta choca y se estrella con poste y palmera

La camioneta salió proyectada contra el poste del semáforo y una palmera ubicados sobre el camellón.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales, fue el saldo de fuerte choque entre una camioneta y un tractocamión, registrado frente al aeropuerto internacional de Tampico.

La conductora de la primera unidad fue atendida por socorristas de la Cruz Roja.

El encontronazo ocurrió minutos antes del mediodía del viernes, en el bulevar Adolfo López Mateos, a unos metros del distribuidos vial situado frente a la terminal aérea.

Protagonizaron el percance una Toyota en color gris y un tractocamión Freightliner blanco. La conductora de la primera unidad trataba de cruzar hacia los carriles de sur a norte del bulevar pero aparentemente no hizo el alto respectivo por lo que fue impactada en el costado izquierdo por el otro vehículo que iba de norte a sur.

Debido al golpazo, la operadora terminó con golpes al activarse la bolsa de aire mientras que la camioneta quedó con daños en el frente y en el costado izquierdo.

Técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja arribaron para atender a la mujer, misma que fue llevada a un hospital.

Peritos de Tránsito Tampico intervinieron para deslindar responsabilidades.

Por Benigno Solís/La Razón