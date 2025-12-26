Choca mujer policía en el 8 ceros Carrera

La agente investigadora se dirigía a realizar diligencias en otro percance que ocurrió a poco menos de 900 metros de distancia

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una mujer que se identificó como elemento de la policía investigadora resultó lesionada cuando, al conducir su automóvil, se impactó contra otra unidad justo en el cruce del bulevar Fidel Velázquez y calle Carrera Torres.

Autoridades de tránsito y paramédicos de la Cruz Roja llegaron hasta dicha intersección alrededor de las 3:30 de la madrugada para atender a dos mujeres, de las cuales una fue trasladada a la sala de emergencias de un hospital.

Dicha persona es la conductora de un vehículo Nissan Tiida, la cual dijo ser agente de la policía investigadora y se dirigía a otro accidente que ocurrió a poco menos de un kilómetro de distancia, donde una persona perdió la vida.

Avanzaba en sentido de sur a norte sobre el bulevar Fidel Velázquez, pero al llegar al cruce con Carrera Torres, aparentemente no respetó la luz roja del semáforo y se estrelló contra el costado de un Ford Focus. Este último era guiado de oriente a poniente y como acompañante viajaba la otra fémina, que fue revisada.

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón