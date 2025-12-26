Cobra PC Mante 3 mil por revisión a los negocios

Empresaria del sector restaurantero, se quejó y difundió en redes sociales la imagen de un recibo oficial con el cobro de 3 mil pesos al que se refirió como injustificado y elevado

EL MANTE, TAMAULIPAS.- Un cobro de 3 mil pesos por concepto de verificación y “visto bueno” de la Dirección Municipal de Protección Civil, aplicado a través de la Tesorería Municipal de El Mante, ha generado inconformidad y cuestionamientos entre comerciantes y empresarios locales, quienes advierten un posible esquema recaudatorio disfrazado de inspección preventiva.

La polémica se detonó luego de que una empresaria del sector restaurantero, con más de 26 años de trayectoria, difundiera en redes sociales la imagen de un recibo oficial expedido por la Tesorería Municipal, donde se acredita dicho cobro. En su publicación, la comerciante cuestionó si esta medida se está aplicando de manera generalizada, señalando que nunca antes se le había cobrado cantidad alguna por una simple revisión durante más de dos décadas de operación.

Además de expresar su inconformidad por el monto, la empresaria puso en duda el destino de los recursos recaudados y evidenció que el recibo carece de firma y sello oficial, lo que —a su juicio— resta validez al documento. También subrayó que el cobro fue realizado durante la actual administración municipal emanada de Morena, a través del área de Protección Civil.

Tras la difusión del caso, comerciantes y empresarios manifestaron su rechazo a la forma en que se están realizando las verificaciones, al considerar que no existe una orientación clara hacia la prevención de riesgos, sino una práctica enfocada exclusivamente en la recaudación de recursos. Advirtieron que la economía local no se encuentra en condiciones de absorber cobros elevados y que el sector gastronómico podría estar siendo considerado un “blanco fácil”, dada la cantidad de establecimientos existentes.

En redes sociales, usuarios —muchos de ellos vinculados al comercio— cuestionaron el concepto de “visto bueno”, el monto exigido y la falta de elementos formales en el recibo. Algunos calificaron la práctica como una posible irregularidad, mientras otros señalaron que Protección Civil municipal no cuenta con atribuciones técnicas para evaluar inmuebles, tarea que, afirmaron, corresponde a ingenieros civiles o eléctricos certificados.

Incluso, algunos comentarios fueron más allá al estimar, con base en el folio del talonario mostrado, una posible recaudación que superaría los 24 millones de pesos, cifra que, de confirmarse, abriría un debate sobre la transparencia, legalidad y destino de los recursos obtenidos mediante estas verificaciones.

Hasta el momento, ninguna autoridad municipal ha fijado postura pública para aclarar el fundamento legal del cobro, el uso de los recursos ni los criterios técnicos empleados en las revisiones, lo que mantiene la inconformidad y el debate abierto entre el sector productivo de El Mante.

Advierte Canacope: revisiones de PC deber ser legales

La Canacope Mante advirtió que las revisiones a establecimientos comerciales pueden ser necesarias e incluso positivas, siempre y cuando se apliquen bajo un marco estrictamente legal, con reglas claras y sin discrecionalidad que genere incertidumbre entre los propietarios de los negocios.

Juan Álvarez Cedillo, director del organismo empresarial, subrayó que este tipo de inspecciones deben ser realizadas únicamente por personal debidamente capacitado y con experiencia comprobable, y no como actos improvisados. Además, señaló que toda revisión debe ir acompañada de un documento oficial que precise el motivo de la inspección, su alcance, el fundamento legal y el manual de procedimientos que la respalda.

Indicó que al concluir cualquier verificación es indispensable entregar al comerciante un certificado que acredite que la inspección fue realizada, en el que se establezca con claridad la vigencia del dictamen y el costo exacto del servicio, a fin de evitar cobros arbitrarios o interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad.

POR. RAMIRO ORTEGA VALDEZ

EXPRESO–LA RAZÓN