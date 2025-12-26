Denuncian robos en sector Miramar; piden módulos de seguridad

La representante del sector Serapio Venegas, Margarita Ramiro Gómez explicó que los módulos quedaron en el olvido tras la desaparición de la policía municipal.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Habitantes de la zona sur de Altamira, exigen la reactivación de los módulos de seguridad ante el repunte de robos y la poca presencia de la Guardia Estatal.

Denunciaron que el abandono en que se encuentran los ex módulos, facilita el actuar de los delincuentes en colonias como Miramar, Nuevo Madero, Santa Elena, entre otras.

Esta situación impide que los elementos de la Guardia Estatal realicen guardias permanentes o tenga un lugar de base en la zona, lo que causa que los patrullajes sean casi inexistentes.

“Antes los elementos acudían a los módulos y había presencia constante. Hoy no hay dónde se instalen y eso se refleja en la falta de vigilancia».

Los colonos pidieron que la autoridad regrese los rondines y rehabilite los espacios de vigilancia, sobre todo en el tramo de la colonia San Arnoldo hasta la zona que colinda con la planta Chemours.

Consideran en que la presencia de la Guardia Estatal debe ser diaria y cercana para recuperar la tranquilidad de las más de 40 colonias afectadas por esta problemática.

Por Oscar Figueroa

La Razón