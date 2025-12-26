Doble pasaje golpea a usuarios del transporte

Al menos 16 mil usuarios del transporte público en Ciudad Victoria pagan doble pasaje diariamente, lo que representa una carga económica significativa

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Aunque se trata de una problemática que no puede erradicarse por completo, sí es posible reducir su impacto, afirmó el subsecretario del Transporte en Tamaulipas, Armando Núñez Montelongo, al reconocer que el doble pasaje continúa siendo una de las principales cargas económicas para los usuarios del transporte público en la capital del estado.

El funcionario reveló que diariamente se realizan alrededor de 150 mil viajes de un solo pasaje, lo que representa aproximadamente 75 mil usuarios que se trasladan desde sus colonias hacia el centro de la ciudad por la mañana y regresan por la tarde mediante el mismo esquema.

Sin embargo, explicó que al menos 16 mil usuarios pagan doble pasaje todos los días, debido a la falta de rutas directas o a recorridos poco funcionales, situación que la Secretaría del Transporte busca atender mediante un reordenamiento estratégico de rutas.

La necesidad de pagar dos pasajes para completar un solo traslado se ha convertido en una de las quejas más recurrentes entre la población, ya que representa un gasto adicional para familias que dependen del transporte público como su principal medio de movilidad.

Núñez Montelongo señaló que el objetivo del ajuste de rutas es aliviar la carga económica de los usuarios y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia del sistema, con recorridos más directos y mejor conectividad entre colonias y zonas de alta demanda.

En el contexto estatal, el transporte público enfrenta retos importantes de cobertura y calidad, especialmente en ciudades con crecimiento urbano acelerado. Por ello, la dependencia ha realizado diagnósticos para detectar zonas donde los recorridos resultan insuficientes, lo que obliga a miles de personas a pagar más de un pasaje para llegar a su destino.

El subsecretario subrayó que atender esta problemática forma parte de una estrategia gradual para fortalecer el transporte público y mejorar las condiciones de movilidad en Tamaulipas durante 2025.

Por. Raúl López García

Expreso-La Razón