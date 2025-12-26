En Navidad, Tamaulipas registra cuatro su!cidi0s, según reportes oficiales

En los cuatro casos, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley correspondiente.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. – La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que, durante la víspera y el día de Navidad, se registraron al menos cuatro suicidios en el estado.

De acuerdo con la información oficial, el primer caso ocurrió en el municipio de Camargo. La víctima fue identificada como Reyna Guadalupe “D”, de 29 años, en un domicilio de la zona centro. Su esposo la encontró colgada; la bajó y solicitó ayuda a los servicios de emergencia, pero ya no había signos de vida.

En Matamoros se reportaron tres casos. El primero tuvo lugar en la colonia Rinconada de las Brisas, Segunda Etapa. La víctima fue identificada como Roberto Alexander “R”, de 24 años. Hasta el momento se desconocen los motivos, aunque no se descarta que padeciera depresión o una crisis nerviosa.

El segundo caso en este municipio ocurrió en la colonia Integración Familiar. Ahí, Daniel Emanuel “G”, de 35 años, fue hallado colgado por sus familiares, quienes lo bajaron y pidieron auxilio sin éxito.

El tercer caso corresponde a Eduardo “R”, de 43 años. Sus familiares también lo encontraron colgado de una viga, lo bajaron y lo trasladaron en un vehículo particular a una clínica. Al ser revisado por el personal médico, se confirmó que ya no presentaba signos vitales. Según los reportes, Eduardo enfrentaba problemas de alcoholismo y, horas antes, había sostenido una fuerte discusión con su esposa.

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razon