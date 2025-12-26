Hospitalizan a Tylor Chase, actor de Nickelodeon que vive en la calle

Su familia dio permiso de hacer lo que fuera absolutamente necesario para recuperar a su hijo, razón por la que recibirá tratamiento por aproximadamente 72 horas

Tylor Chase, uno de los más queridos actores infantiles de Hollywood, quien fue parte del Manual de Supervivencia de Ned, se encuentra actualmente hospitalizadoen un nosocomio al sur del estado de California, al tiempo que sus amigos y familiares se unieron para rescatarlo de las calles, además de mejorar su estado de salud.

Fue a través del actor Daniel Curtis Lee, como el diario Daily Mail supo que el padre de Taylor se puso de acuerdo con un famoso influencer de Los Ángeles, a quien le dio permiso de hacer lo que fuera absolutamente necesario para ayudar al actor, quien se sabe, tiene varios meses viviendo en la calle, a pesar de tener un hogar

¿Qué pasó con Tylor Chase?

«Por fin pude contactar con un centro de crisis que vino a evaluarlo el mismo día», fueron las palabras de Harris, el empresario que lo está ayudando, justo el día de Navidad en los Estados Unidos. Además, aseguró que sus familiares «decidieron que necesitaba ayuda inmediata y lo trasladaron a un hospital local para recibir tratamiento de 72 horas».

Jacob Harris también dio a conocer al diario mencionado que por el momento, Chase está bien cuidado y en constante vigilancia por parte de los médicos, además de que tiene un diagnóstico que pinta bien para el futuro, por lo que se descarta que pudiera estar en peligro de muerte

¿Quién es Tylor Chase?

Tylor Chase es un exactor estadounidense de 35 años, reconocido principalmente por su papel de Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned. También apareció en otras series como Good Time Max, Todo el mundo odia a Chris, Young Adam, entre otras tantas.