Joven pierde la vida en choque

Estrella su auto deportivo contra torre eléctrica en el bulevar Fidel Velázquez, lo acompañaba su padre, quien resultó herido

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Navidad tenía apenas unas horas de haber llegado cuando un joven conductor perdió la vida de forma instantánea luego de impactar su automóvil a gran velocidad contra una torre eléctrica.

Este fatal accidente sucedió alrededor de las 2:40 de la madrugada sobre el bulevar Fidel Velázquez, justo a la altura del plantel educativo ICEST. Tres ambulancias de la Cruz Roja, además del camión de rescate, fueron las unidades encargadas de hacerse presentes en la escena para atender al copiloto del vehículo Ford Mustang, que prácticamente estaba abrazado a una torrecilla de CFE.

Desafortunadamente, quien conducía esta unidad perdió la vida de forma abrupta luego del fuerte encontronazo con el objeto fijo. Algunas versiones obtenidas entre los presentes que llegaron poco tiempo después indicaron que la persona con vida era el padre del chofer y ambos regresaban aparentemente de una fiesta en la colonia Horacio Terán.

Se desplazaban sobre el bulevar Fidel Velázquez en sentido de sur a norte y, luego de pasar la calle 18 de Julio, el joven perdió el control debido a la velocidad desmedida. Tras avanzar más de 100 metros sin control, el Mustang finalmente se estrelló contra la torrecilla, donde el conductor murió de forma instantánea.

Fue su padre quien, con ayuda de las «quijadas de la vida», fue rescatado con vida y trasladado de forma inmediata a la sala de emergencias de un hospital, donde permanece bajo observación. Tras confirmarse el deceso en el lugar, el perímetro fue acordonado y posteriormente llegó la unidad general de investigación para realizar las labores de campo correspondientes.

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón