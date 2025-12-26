Jueza frena desbloqueo de cuentas de Hernán «N», presunto líder de La Barredora

Una jueza federal negó descongelar las cuentas de Hernán ‘N’, presunto líder de La Barredora.

VILLA HERMOSA, TABASCO.- Una jueza federal frenó, por ahora, cualquier intento de liberar los recursos financieros de Hernán «N», alias “El Abuelo”, señalado como presunto dirigente del grupo criminal conocido como La Barredora.

El ex funcionario sostiene que tanto él como su familia son víctimas de una persecución de carácter político

La jueza Primera de Distrito en Villahermosa, Tabasco, Sandra Adriana Carbajal Díaz, admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Bermúdez Requena, en cumplimiento a una instrucción de un Tribunal Colegiado. Sin embargo, la resolución no le fue favorable en lo inmediato.

La juzgadora resolvió negar la suspensión provisional solicitada, con la que el ex asesor del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, buscaba que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dejara sin efectos el bloqueo de sus cuentas bancarias.

Hernán «N» considera ilegales señalamientos en su contra

En el escrito presentado ante el juzgado, Hernán «N» se defiende de los señalamientos en su contra. Asegura que durante su gestión como secretario de Seguridad Pública de Tabasco ha sido vinculado, sin sustento, con la organización criminal La Barredora. También afirma que existe una orden de aprehensión en su contra por delitos como asociación delictuosa, extorsión y secuestro, misma que considera ilegal.

El ex funcionario argumenta que estas acciones han derivado en afectaciones directas a su entorno familiar. Relata que el 25 de julio de 2025 tuvo conocimiento de que la UIF ordenó el congelamiento de sus cuentas y su inclusión en la lista de personas bloqueadas del sistema financiero nacional.

Será el próximo 2 de enero cuando se lleve a cabo la audiencia incidental. En esa fecha, la jueza deberá resolver si concede o no la suspensión definitiva, una decisión clave para el futuro inmediato del caso y para la situación financiera del ex servidor público.

