Marco Antonio Rodríguez ‘Chiquimarco’ está a unas horas de entrar a prisión

El polémico ex árbitro mexicano, Marco Antonio Rodríguez debe ponerse a disposición de un Juez de Control en la Ciudad de México.

Hasta este viernes tiene el ex árbitro Marco Antonio Rodríguez ‘Chiquimarco’ para ponerse a disposición de un Juez de Control que le dictó Prisión Preventiva tras incumplir las medidas cautelares que se le impusieron por el proceso de violencia familiar que hay en su contra.

El caso que se sigue contra el ex árbitro inició en 2023, luego de que su ex pareja, Alva Neri Hernández, lo denunció por violencia intrafamiliar en las modalidades de violencia física y psico-emocional

Llevaba proceso en libertad

Inicialmente, Rodríguez fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en dicho delito, pero se le concedió enfrentar el mismo en libertad.

Según los abogados de la víctima, Cristopher Contreras y David Gómez el imputado incumplió con la medida cautelar de no acercarse a su clienta por ello la jueza decidió que el ex árbitro debe estar bajo prisión preventiva justificada.

Orden de aprehensión

De no cumplir con el término para quedar a disposición de las autoridades jurisdiccionales, la jueza de Control giraría una orden de aprehensión para que Marco Antonio sea ubicado y detenido.

¿Quién es Marco Antonio Rodríguez ‘Chiquimarco’?

Se trata de uno de los (ex) árbitros mexicanos más famosos y polémicos de los últimos tiempos. Marco Antonio Rodríguez Moreno nació el 10 de noviembre de 1973 en Ciudad de México. Tuvo una carrera destacada durante más de 19 años en la Liga MX e internacional.

Muchos aficionados lo conocen simplemente como “Chiquimarco”, apodo que adoptó tras pedir que dejaran de llamarlo Chiquidrácula.

En cuanto a su trayectoria profesional debutó como árbitro profesional en 1995 en la Primera División mexicana. Se convirtió en uno de los árbitros más visibles y dirigió más de 400 partidos oficiales. Además de siete finales.

Chiquimarco era conocido por su mano firme para mostrar tarjetas y su estilo enérgico en el campo. Además, fue árbitro internacional con FIFA desde el año 2000 y participó en tres Copas del Mundo:

Brasil 2014

También dirigió partidos importantes en otras competencias como la Copa América, Copa de Oro de la CONCACAF y encuentros de clubes internacionales. Su último partido como árbitro profesional fue en el Mundial Brasil 2014, en la recordada semifinal en la que Alemania derrotó 7-1 a Brasil — uno de los momentos más impactantes en la historia del fútbol. En los últimos años fue comentarista deportivo.

