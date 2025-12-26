Muere cocodrilo tras ser atropellado en Altamira

El incidente ocurrió en el carril con dirección de sur a norte, donde el animal intentó cruzar la vialidad antes de ser impactado por una unidad

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un cocodrilo de metro y medio de largo perdió la vida la mañana de este viernes tras ser atropellado por un vehículo en la Avenida de la Industria de Altamira.

El incidente ocurrió en el carril con dirección de sur a norte, donde el animal intentó cruzar la vialidad antes de ser impactado por una unidad que no detuvo su marcha y cuyas características se desconocen.

A las 8 de la mañana, el cuerpo de Bomberos Municipales a cargo de José Torres Gómez recibió el reporte sobre la presencia del reptil en la avenida, a la altura del semáforo Negro de Humo.

Sin embargo, al momento de su arribo, los elementos de rescate confirmaron que el ejemplar ya no estaba vivo por la gravedad de las heridas causadas por la unidad que le pasó encima.

Al sitio también llegaron elementos de la corporación de tránsito, quienes resguardaron el área para evitar otros percances viales.

Los oficiales subieron al cocodrilo a una patrulla de la corporación y lo trasladaron para su entrega a las autoridades correspondientes, quienes tomaron conocimiento del hecho y determinaron su destino final.

En el sitio donde se registró el accidente es frecuente el paso de cocodrilos, sobre todo en la temporada de lluvias, incluso los bomberos han hecho varias capturas en las industrias que están aledañas.

El crecimiento de la mancha urbana y la construcción de vialidades cerca de sistemas lagunarios obligan a la fauna silvestre a cruzar avenidas de alto flujo, como la Avenida de la Industria y el Corredor Urbano.

Las autoridades de Protección Civil y Bomberos reportaron el aseguramiento de unos 400 ejemplares en la zona sur de Tamaulipas (Tampico, Madero y Altamira) tras las emergencias por inundaciones presentadas a mediados del 2025.

Por. Oscar Figueroa

La Razón