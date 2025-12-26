Museo de la Ciudad Tampico recibe a 500 visitantes en plena temporada decembrina

El coordinador dijo que el recorrido provoca emociones profundas, sobre todo entre adultos mayores.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Museo de la Ciudad Tampico registró la visita de 500 turistas nacionales y extranjeros durante esta temporada vacacional, informó el coordinador de facilitadores de sala, Luis Fernando Castillo Hernández.

Castillo señaló que el flujo aumentó gracias a la apertura de los lunes.

“Estamos abriendo por la temporada navideña y este lunes tuvimos una muy buena respuesta… Llegaron casi 500 personas, gente que no puede venir entre semana porque sólo descansan el lunes y aprovecharon este lunes pasado para venir”

Expresó que los recorridos han atraído a viajeros de todo el país.

“Han llegado de todas partes de México, Ciudad de México, Querétaro, Tijuana, Ensenada, Mérida… Hemos tenido muy buena respuesta… Pero también han venido extranjeros: Colombia, Alemania, Argentina, Guatemala y de Francia que están de vacaciones y aprovechan su visita a Tampico y la mejor forma de conocer Tampico es visitar el Museo, que es el alma de la historia de la ciudad”

“A la gente que es de aquí lo que le decimos es que van a conocer la historia de este lugar, la historia de todo lo que tiene Tampico, y a los que son de fuera les decimos que se van a sorprender y no nos equivocamos: es gente que sale de las salas llorando los adultos mayores… En el libro de comentarios, ustedes todo lo que nos dejan, todo lo que nos dicen, se van orgullosos de ser jaibos”

Los costos de entrada son de 120 pesos para foráneos, 100 pesos para residentes de Tampico, Madero y Altamira, y 50 pesos para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Por la temporada decembrina, el Museo abre los lunes de 10:00 a 18:00 horas, y cerrará el miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero de 2026.

Por Cynthia Gallardo

La Razón