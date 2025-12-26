Reconoce SET gestiones y logros educativos en Altamira

El secretario de Educación en Tamaulipas destacó el trabajo conjunto del gobernador Américo Villarreal Anaya y del alcalde Armando Martínez Manríquez para fortalecer la infraestructura educativa del municipio

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, reconoció las gestiones y avances logrados en materia educativa en el municipio de Altamira, resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, y la administración municipal que dirige el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez.

El titular de la SET destacó como uno de los principales logros la consolidación del proyecto del CETMAR (Centro de Estudios Tecnológicos del Mar), un anhelo de más de 28 años que finalmente se materializa con la construcción de un edificio propio.

“Tuve la oportunidad de estar en Altamira y ver cumplido un sueño que tenía más de 28 años el CETMAR, el cual operaba en una secundaria. Gracias a las gestiones del gobernador Américo Villarreal Anaya y, desde luego, del alcalde Armando Martínez Manríquez, logramos colocar la primera piedra de una preparatoria en un terreno de tres hectáreas, que albergará a mil 600 estudiantes en un futuro inmediato”, señaló Valdez García.

El secretario subrayó que este proyecto forma parte del compromiso nacional en materia educativa impulsado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha planteado la creación de 150 mil nuevos espacios en nivel medio superior en todo el país.

“En Tamaulipas nos comprometimos con la generación de 2 mil 500 nuevos espacios de preparatoria, y estamos dando muy buenos resultados”, puntualizó.

Así, Altamira se consolida como un referente estatal en infraestructura educativa, gracias a la visión y coordinación entre los tres niveles de gobierno, en beneficio directo de las y los jóvenes tamaulipecos.

Por Oscar Figueroa

La Razón