Reparan fuga en línea general de agua en la colonia Hipódromo.

Las labores consisten en la reparación de un tramo dañado de aproximadamente 12 metros lineales

TAMPICO, TAMULIPAS.- De acuerdo con un comunicado, el personal técnico atendió una fuga en una línea general de agua potable de 8 pulgadas de asbesto, ubicada en el cruce de las calles Aldama y Linares, en la colonia Hipódromo.

Las labores consisten en la reparación de un tramo dañado de aproximadamente 12 metros lineales, con el objetivo de evitar pérdidas del vital líquido y restablecer el servicio en la zona afectada.

De manera adicional, se realizará el cambio de una válvula en el cruce de las calles Aldama y Morelia, acción que permitirá un mejor control operativo de esta línea principal.

Se estima que los trabajos tengan una duración aproximada de seis horas, durante las cuales podrían presentarse afectaciones temporales en el suministro de agua en sectores aledaños.

Por. José Luis Rodríguez Castro

La Razón