Roces entre locatarios en Tampico dejan dos actas administrativas; llaman a conciliar antes de suspender negocios

El funcionario expresó que tan solo en el Mercado Municipal Tampico operan mil 610 locales a cargo de 800 locatarios.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La dirección de Mercados del Ayuntamiento de Tampico integró dos actas administrativas por ofensas verbales entre locatarios de los mercados municipales Francisco I. Madero y Tampico, informó este viernes Aurelio Cantú Díaz, titular de la dependencia.

El expediente más reciente, dijo, se registró el jueves 25 de diciembre, aunque los nombres de los involucrados fueron reservados.

“Se hizo un reporte de unos sucesos que se detectaron por ofensas hacia otros locatarios del mercado Francisco I. Madero y Tampico… Tengo un reporte de incidente… hasta lo que la gente que estaba ahí de supervisores, inspectores, todo fue en palabras; no vieron golpes, pero sí fueron palabras ofensivas por problemas personales entre ellos”

Cantú Díaz explicó que los comerciantes involucrados serán llamados primero a un proceso de conciliación y de no haber disposición sus negocios podrían enfrentar suspensión temporal.

“Vamos a llamarlos a conciliar primeramente porque así como golpes o agresiones físicas no hubo… En este año solamente una fue suspensión por una semana a los dos locatarios, golpes entre ellos… Va a ser un diálogo, no tenemos evidencia de agresiones físicas… En caso de que reincidan procederemos a la suspensión de los causantes. Normalmente una suspensión por una semana”

El director de mercados dijo que a principios de 2026 se prevé una reunión general con los locatarios para reforzar el conocimiento del reglamento del Centro de Abastos.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón