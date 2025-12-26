Severa tormenta invernal provoca cancelación de más de mil vuelos en Estados Unidos

Una severa tormenta invernal en EU provocó la cancelación vuelos y retrasos durante la temporada alta de viajes navideños.

ESTADOS UNIDOS.- Las aerolíneas cancelaron más de 1000 vuelos en Estados Unidos este viernes, durante la temporada alta de viajes navideños, con advertencias de tormenta invernal severa y fuertes nevadas pronosticadas en partes del Medio Oeste y el noreste.

Nueva York, la ciudad más grande del país, se preparaba para recibir hasta 25 centímetros de nieve durante la noche, con temperaturas bajo cero y un clima frío que se podría prolongar durante el fin de semana.

Un total de mil 364 vuelos habían sido cancelados y 4.267 retrasados hasta las 18H30 GMT del viernes, según el sitio web FlightAware, que informó que los aeropuertos de Nueva York y Chicago se encontraban entre los más afectados.

Según FlightAware, los aeropuertos del área de Nueva York registraron 785 cancelaciones de vuelos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó nevadas en la región superior de los Grandes Lagos durante el día, con el foco de la tormenta desplazándose hacia el noreste.

Las condiciones de las carreteras serán peligrosas para quienes regresen de las vacaciones», advirtió.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció una advertencia de tormenta invernal y que se desplegaron equipos municipales para limpiar las carreteras.

´´Todos los neoyorquinos deben prepararse: eviten conducir si es posible y reserven más tiempo para el transporte público», dijo Adams.

Cancelaciones de vuelos en EU

El transporte aéreo en Estados Unidos es especialmente vulnerable durante el invierno, cuando sistemas de baja presión provocan nevadas intensas, lluvia helada y temperaturas extremadamente bajas que afectan la visibilidad, las pistas y la seguridad del vuelo.

Estos fenómenos meteorológicos son monitoreados por el Servicio Meteorológico Nacional, que emite avisos y advertencias para que aerolíneas y pasajeros tomen precauciones ante condiciones que pueden empeorar rápidamente.

Durante las temporadas altas de viajes, como Navidad y Año Nuevo, el volumen de pasajeros y vuelos programados aumenta considerablemente, lo que amplifica el impacto de cualquier interrupción.Las aerolíneas a menudo deben ajustar operaciones con poca antelación ante tormentas severas para priorizar la seguridad, lo que puede resultar en cancelaciones y demoras masivas en los principales aeropuertos del país.

Sheinbaum defiende decreto para mover carga al AIFA tras cancelación de vuelos a EU.

Estados como Nueva York, Illinois y los estados del Medio Oeste suelen ser los más afectados por tormentas invernales que avanzan desde las llanuras hacia el noreste.

Además de la nieve, el hielo en carreteras y pistas puede crear condiciones peligrosas para el despegue y el aterrizaje, obligando a las autoridades y aerolíneas a implementar planes de emergencia y solicitar a los viajeros paciencia y flexibilidad ante posibles cambios en sus itinerarios.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR