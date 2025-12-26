Sujeto apuñala a tres mujeres en el Metro de París

PARÍS, FRANCIA.- El sospechoso, nacido en 2000, fue detenido en Sarcelles; los incidentes ocurrieron durante 30 minutos en la tarde del viernes
Tres mujeres resultaron heridas este viernes en una serie de ataques con arma blanca en la línea 3 del metro de París, en incidentes ocurridos en un lapso de media hora en estaciones del centro de la capital francesa, informaron fuentes policiales y la fiscalía de París.
Los ataques se produjeron entre las 16:15 y las 16:45 (hora local) en las estaciones République, Arts et Métiers y Opéra, en una de las líneas más transitadas que conecta el centro de la ciudad, según reportes de prensa que citaron confirmación del Ministerio Público.
Las víctimas recibieron atención de los servicios de emergencia en el lugar y fueron trasladadas para evaluación médica. Los primeros reportes indicaron que las heridas fueron leves, con lesiones en la espalda y el muslo. Una testigo describió la escena en République: «La joven resultó herida en el muslo… aún había mucha sangre, era un corte bueno», dijo una mujer presente en el andén, de acuerdo con los testimonios recogidos por medios locales.
La fiscalía informó que la investigación se abrió por intento de homicidio voluntario y violencia intencional con arma. Con apoyo de imágenes de videovigilancia y del sistema de seguridad del transporte, las autoridades identificaron al sospechoso —un hombre nacido en 2000 y conocido por la policía por antecedentes vinculados a daños a la propiedad, según reportes— y lo localizaron mediante la geolocalización de su teléfono.
El hombre fue detenido en su domicilio en Sarcelles, en el departamento de Val-d’Oise, al norte de París, añadieron los reportes citando a fuentes policiales. Las autoridades señalaron que, en el estado actual de la investigación, la hipótesis terrorista se consideraba descartada y que se analizaba un posible perfil de fragilidad psicológica.
El servicio de la línea 3 se restableció con normalidad tras el operativo, según información difundida por medios franceses. La fiscalía y la policía no detallaron de inmediato si el sospechoso actuó solo ni el motivo de los ataques.
La violencia grave es relativamente infrecuente en el sistema de transporte parisino en comparación con otras grandes capitales, pero Francia ha reforzado en los últimos años la vigilancia en redes urbanas y ferroviarias tras episodios de agresiones y amenazas. En el caso de París, la Prefectura de Policía cuenta con unidades especializadas para la seguridad en transporte público.
Los ataques se producen en un contexto en el que el Ministerio del Interior ha advertido que la mayor concentración de víctimas de delitos en transporte público se registra en las grandes áreas metropolitanas, particularmente en la región parisina.
