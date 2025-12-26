Trabajadores postales en Tamaulipas reclaman: “Ganamos menos que el salario mínimo”

El líder sindical advirtió que desde hace mes y medio la plantilla opera bajo protesta a nivel nacional por la misma causa.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Bajo protesta y con la molestia acumulada por un incremento salarial que consideran insuficiente, alrededor de 300 trabajadores del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) en Tamaulipas continúan laborando mientras exigen una revisión urgente a sus percepciones, informó el secretario general de la sección estatal, Bruce Laurence López Leyva.

“Sí nos incrementan, pero es un porcentaje que no alcanza el salario mínimo… nosotros por decir 13% salario mínimo, a nosotros nos dan un 4% al salario y 5% a las prestaciones; así nunca vamos a rebasar las prestaciones”

“Estamos abajo del salario mínimo; por decreto nadie puede ganar menos y nosotros estamos abajo del salario mínimo”

A las inconformidades salariales se suma la falta de equipamiento y el incumplimiento en la entrega de uniformes dos por año que en 2025 no llegaron a los trabajadores.

“Aunado a esto, hay escasez de refacciones, uniformes, material, cascos, motocicletas en buenas condiciones… por eso hacemos esta manifestación; estamos esperando indicaciones del Sindicato Nacional para ver qué medidas vamos a tomar”

El secretario general añadió que las oficinas de Correos de México en la entidad requieren rehabilitación inmediata.

“Pésimas condiciones están las oficinas en el estado y se ha estado dando como «una manita de gato»; se necesita que les inviertan, son oficinas propias”

La sección Tamaulipas del Sepomex abarca Reynosa, Río Bravo, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Nuevo Laredo, la zona ribereña y el sur del estado, donde el personal continúa a la espera de una solución nacional que destrabe el conflicto.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón