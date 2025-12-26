VIDEO: Captan momento en que un auto derrapa en pavimento mojado y embiste a dos policías en Brasil

El policía sufrió una fractura en la pierna y los brazos, pese al dolor y la imposibilidad de moverse sacó su teléfono móvil para llamar a sus colegas en al central de emergencias y pedir una ambulancia

Biguaçu.-En la víspera de Navidad dos policías de caminos que atendían un accidente fueron atropellados por un auto que perdió el control; los agentes terminaron con fracturas y dos peatones a los que prestaban auxilio también resultaron heridos.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del 24 de diciembre en una autopista de Brasil y fueron captados por cámaras de vigilancia. Los dos agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) se encontraban en la carretera BR-101, en el municipio de Biguaçu, región metropolitana de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina

Captan el momento exacto del accidente

Los dos policías se encontraban atendiendo un accidente previo, junto a ellos había más vehículos de emergencia, cuando un automóvil perdió el control en una curva y resbaló sobre el pavimento mojado y embistió a los agentes y las personas que estaban auxiliando.

El impacto fue tan fuerte que incluso volcó el auto al que le prestaban auxilio La policía sufrió lesiones graves en el brazo, mientras que el agente se rompió la pierna izquierda y tiene lesiones en el hombro. Ambos requirieron atención médica inmediata y fueron llevados de emergencia al hospital; dos peatones también fueron golpeados por el auto fuera de control, aunque no se aclaró la gravedad de sus heridas.

Véspera de natal, 2 colegas PRFs aqui d SC foram atropelados enquanto atendiam um acidente.

Uma teve fratura exposta no braço e o outro colega fratura na perna. Tudo por causa de 1 motorista imprudente.

Oro pela pronta recuperação deles e a responsabilização do motorista, pois+ pic.twitter.com/RK0iJWjuTC — Pr. Alexandre Gonçalves (@Pr_AlexandreGon) December 25, 2025

«Este 24 de diciembre, mientras la mayoría celebraba en casa, dos colegas de la PRF en Santa Catarina estaban en la carretera protegiendo a los ciudadanos. Lamentablemente, la imprudencia de un conductor cambió sus vidas: uno sufrió una fractura expuesta en el brazo y el otro una grave fractura en la pierna (…) exigimos que el responsable enfrente todas las consecuencias legales. ¡Respeto por nuestras fuerzas de seguridad y prudencia en las vías!», escribió el pastor Alexandre Gonçalves, quien compartió la grabación del accidente.

El responsable fue un hombre de 37 años que resultó ileso. Al momento de su detención se negó a llevar a cabo una prueba de alcoholemia, por lo que fue multado y se le retiró la licencia para conducir, según lo establecido por las leyes brasileñas.

Tendrá que responder legalmente por las lesiones de los policías y los peatones, quienes permanecen en observación médica.

¿Quiénes son las víctimas?

Los policías fueron identificados como Bia Azur, quien sufrió una fractura en el brazo y permanece internada para ser sometida a una cirugía más tarde este viernes. El otro agente, Gilberto Estrela sufrió una fractura en la pierna izquierda, así como lesiones en el hombro y brazo, por lo que se inmovilizaron sus extremidades, pero afortunadamente no requerirá cirugía.

Estrela narró a CNN Brasil que momentos antes de la colisión, escuchó con claridad el sonido de las llantas derrapando sobre el pavimento mojado, lo primera señal de un inminente peligro.

«Me golpeó y salí lanzado hacia atrás. Golpeó a otro muchacho, que salió volando y giró, chocó contra un tercer vehículo y terminó alcanzando a mi compañera que estaba en el otro extremo», indicó el agente.

«Intenté levantarme y no pude. Comencé a moverme lentamente para ver si no tenía dolores en la columna. Me quedé tumbado por miedo a que otro vehículo se saliera de la pista y me quitara la vida», confesó el policía.

El policía pidió su propia ambulancia

Estrela dijo que pese al dolor y la imposibilidad de moverse, sabía que debía pedir ayuda, razón por la que sacó su propio celular de la bolsa y llamó a sus propios compañeros para pedir ayuda.

La llamada fue recibida en la base de Palhoça, desde donde se contactó a la central de emergencias y se coordinó la ayuda con equipos de emergencias en Arteris Litoral Sul y el Samu.

El policía reveló que en su mente sólo cruzada el recuerdo de su hijo, un bebé de tan sólo 8 meses, por lo que estaba sumamente emocionado de pasar su primera Navidad juntos.

La PRF de Santa Catarina hizo un llamado a todos los automovilistas a no manejar si se ha vivido, no conducir a exceso de velocidad y redoblar la precaución cuando se trate de conducir bajo la lluvia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO