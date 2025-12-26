VIDEO: Mujer echa a balazos a ladrones que intentaron robar su negocio en Ecuador

La fémina también defendió a su compañero y una adulta mayor que se encontraban al interior del local y eran sometidos por los delincuentes

ECUADOR.- Una mujer decidió defenderse a balazos de unos delincuentes que intentaban robar su tienda de ropa. Aunque los ladrones también abrieron fuego, terminaron huyendo; el sorprendente hecho ocurrió en Guayaquil, Ecuador.

La hazaña quedó registrada por la cámara de videovigilancia del establecimiento. En las imágenes se observa cómo todo transcurría con tranquilidad: en el lugar se encontraban la mujer, un hombre y una adulta mayor sentada a un lado del mostrador.En ese momento, otro hombre aparece en la escena, aparentemente observando la ropa.

Cuando la mujer se acerca para preguntarle si desea ver alguna prenda a detalle, el sujeto saca una pistola de su pantalón y la amenaza. Sin embargo, se dirige de inmediato hacia la caja registradora para amedrentar al hombre que se encontraba detrás de ella, quien alza las manos en señal de paz.

🚨 ¡AHÍ SI CORREN LOS PILLOS! En Urdesa (Guayaquil), antisociales armados intentaron robar, pero la encargada no se dejó intimidar y los ahuyentó. Las cámaras registraron todo.

¿Qué opinas de esta reacción? pic.twitter.com/txAl2qxmZF — Altavoz Ec (@altavozecu_) December 24, 2025

En ese instante, un cómplice que esperaba afuera ingresa al local y arremete contra la señora de la tercera edad: la levanta de la silla e intenta sujetarle las manos, mientras el primer criminal encara al otro sujeto.

Aprovechando la distracción, la mujer se dirige detrás del mostrador y saca un arma de fuego que estaba oculta en un cajón. Al levantarla, el segundo delincuente intenta arrebatársela sin éxito; ella le apunta y abre fuego, provocando que el criminal escape corriendo.

El otro ratero seguía intentando despojar al hombre de sus pertenencias, como su reloj; pero al ver que su compañero huía y que la mujer estaba armada, disparó contra el empleado mientras ella respondía al fuego. El criminal buscó refugio entre los anaqueles de ropa y finalmente salió corriendo para esquivar las balas.

Al final del video, se observa cómo el hombre le pide el arma a la mujer y sale en busca de los delincuentes, mientras ella y la adulta mayor permanecen en el sitio tratando de asimilar la situación que acaban de vivir.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO